Ya hay horario para el partido del Xerez CD ante el Atlético Malagueño

La Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado los horarios correspondientes a la jornada 27 en el grupo IV de Segunda RFEF, una jornada en la que el Xerez CD tendrá que medirse al filial del Málaga.

El choque, como viene siendo habitual cuando el Atlético Malagueño juega como local, se adelantará a la jornada del sábado en la Ciudad Deportiva del club malaguista. El horario del encuentro será el de las cinco de la tarde.

En principio, y el hecho de que la hora sea bastante asequible para desplazamientos, el encuentro contará con una buena representación de aficionados xerecistas, que no obstante, tendrán que esperar a ver qué número de localidades cede el cuadro local al Deportivo.