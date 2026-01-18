Galiano siente que "se nos han escapado dos puntos" y vuelve a criticar el estado de Chapín

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, considera que su equipo mereció la victoria frente al Águilas porque fue superior, sobre todo en la primera parte, se quejó de una posible mano dentro del área visitante y una semana más volvió a lamentar el estado del terreno de juego, un hecho del que también se mostró sorprendido el entrenador del Águilas, Adrián Hernández.

Pregunta.¿Qué balance hace de este punto conseguido?

Respuesta.Creo que hemos hecho una primera parte buena y quizás la segunda parte ha sido un partido más disputado, no han pasado grandes cosas en el área, excepto un tiro de ellos inesperado al larguero y después un par de contras que hemos tenido nosotros que no hemos logrado materializar y en una acción aislada el balón se pasea y entra. Creo que nosotros hemos hecho una buena primera parte, hemos sido dominadores y me voy con la sensación de que creo que se nos han escapado puntos, pero bueno, tampoco puedo reprocharle a mi equipo nada, creo que lo han dado todo, lo hemos intentado, hemos tenido situaciones para sentenciar como la que ha tenido Zelu para empujarla... Contento con el trabajo que hemos hecho.

P.¿Ha pasado factura el retraso del inicio del partido, luego el parón por los focos?

R.No. El equipo ha entrado bien en la primera parte, hemos jugado bien, hemos sido valientes, hemos empezado un poquito más tarde y ya está, no pasa nada.

P.¿Qué le ha faltado al equipo en la segunda parte? ¿Ha metido a Bless para tener más control?

R.Ellos estaban teniendo mucho juego directo y metí a Bless ahí para mantener un poco el sitio, para ganar duelos y quizá no lo hemos conseguido, pero sí es cierto que el equipo estaba defendiendo bien, estábamos saliendo con peligro a las contras. La acción esa de Zelu me pilla cerca y la mano es muy clara. Creo que ellos no nos han sometido para llevarse algo, es verdad que a base de empuje, de meter balones ahí, pues bueno, al final ha llegado al gol, pero no sé, creo que nos llevamos demasiado castigo.

P.¿Es el Águilas el mejor equipo que ha pasado por Chapin en la temporada?

R.A mí como equipo, como bloque, es un equipo muy rocoso, muy parecido a lo que vimos cuando vino el Lorca, gente arriba que tiene talento, tiene gol, que con muy poco te generan gol; cuando va primero es por algo, es de los mejores equipos que se ha visto por aquí, pero creo que se ha encontrado a un buen Xerez , hemos hecho cosas muy buenas y quizá, lo vuelvo a repetir, creo que no nos hemos merecido el empate. Esto es fútbol y hay que seguir.

P.El míster del Águilas ha dicho que se ha sorprendido al ver el estado del césped.

R.Para mí es una impotencia muy grande, estamos entrenando donde podemos, entrenamos en Picadueñas, el club hizo el esfuerzo y vamos a Costa Ballena para por lo menos pisar césped. Llevamos dos meses o dos meses y medio sin pisar Chapín en un entrenamiento y cuando venimos a jugar, pues fíjate cómo estaba hoy. Me gusta que mi equipo tenga el balón, tenemos gente con muy buen pie, me gusta dominar los partidos, y hay ciertos momentos que los rebalones, los botes y demás, pues creo que nos estamos sintiendo perjudicados por dl estado del campo. Creo que la situación no está cambiando, no está mejorando y bueno, tampoco quiero yo hacer aquí una guerra con el tema del campo cuando no veo mejora ninguna. En la ciudad tenemos tres campos de césped natural y creo que no tenemos bien ninguno de los tres. El Anexo también está regular, es una opinión mía, creo que lo que no podemos controlar o lo que no puedo controlar, mejor no pensarlo, pero si es cierto que el estado del campo nos perjudica bastante.