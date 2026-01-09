Galiano, técnico del Xerez CD: "La mentalidad es ir partido a partido, si la perdemos estamos muertos"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, no se fía un pelo de la clasificación del Almería B, en descenso y que apenas ha sumado puntos en su casa. El entrenador guadalcacileño asegura que tiene "fe ciega" en sus jugadores, pero advierte de que en esta segunda vuelta "no podemos bajar el ritmo" argumentando que la categoría está muy igualada. Del rival, destaca que con el cambio de entrenador "ha mejorado" y señala que tiene sus armas para hacer daño a un Xerez CD que ha perdido en sus dos últimas salidas. Con respecto al mercado de invierno, espera reforzar la delantera "si lo que viene es para ayudar y mejorar" e igualmente confía en que no haya salidas de jugadores importantes".

Pregunta.Diego, pasada la resaca del derbi con los tres puntos sumados, ahora toca viajar a Almería, ante un equipo que saca pocos puntos en casa.

Respuesta.Es cierto que están con pocos puntos la clasificación, pero bueno, con el cambio de entrenador creo que han dado un pasito, han dado una mejora, y es un equipo que está vendiendo sus puntos muy caros, un equipo sólido que cuando puede transita bien y que si le das el balón tiene buen manejo de balón. Creo que los chavales están haciendo cosas muy buenas, no se están viendo gratificados en forma de puntos, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, ir a por todas e intentar traernos los máximos puntos posibles, sabiendo que la clasificación no vale para nada porque es un equipo que hace muchas cosas bien y que tiene bastante nivel.

P.Es decir, se viaja con confianza pero sin confianzas.

R.La confianza que hay que tenerla en el trabajo, el equipo está siendo honrado y lo está dando todo, entonces sí tengo fe ciega en mis jugadores, sé que vamos a todos lados y no miramos por encima del hombro a nadie, pero tenemos que saber que no podemos bajar el ritmo, no podemos bajar pistón porque enfrente tenemos un rival que tiene sus armas y nos puede hacer mucho daño.

P.¿Partido trampa en ese sentido?

R.Yo creo que sí, se mira la clasificación pero queda toda la segunda vuelta entera y cuando se ven los equipos abajo, pues ya empiezan a apretar y cada partido es una final para ello. Como no asumas que va a ser un partido difícil, que te va a costar trabajo, que vas a tener que sufrir para traerte los puntos, puede ser que te lleves un palo.

P.Sigue el grupo muy compacto, pero enero quizás pueda empezar ya a marcar algo de diferencia.

R.Está todo muy igualado, cualquiera le gana a cualquiera, quizá los cuatro o cinco partidos que entran van a ser un poco los que marquen un poquito la frontera, en mi opinión. Pero si sigue la categoría como va, va a estar muy caro todo, el play-off, el descenso, el campeón... Está todo muy parejo y bueno, hay que ir semana a semana e intentar lo que he dicho antes, no mirar a ningún rival por encima del hombro y darlo todo, darlo todo y intentar sumar lo máximo que se pueda. Fácil no va a ser, ellos mantienen jugadores que el año pasado estuvieron a punto de hacer play-off y son chavales jóvenes que tienen mucho talento, cuando están ahí es por algo, pero muchas veces las dinámicas no afectan, a la gente joven quizás le afecte más, pero después tú ves el trabajo que hacen y cómo se comportan como equipo y hace muchas cosas bien, es muy sólido, y están vendiendo muy cara sus derrotas. Sabemos que va a ser un partido complicado.

P.El equipo lleva dos derrotas seguidas fuera de casa con equipos de la zona alta y ahora os enfrentáis a uno en descenso. ¿Qué le pides a tu equipo en ese aspecto?

R.Pues que hay que seguir dándolo todo, hay que ir a por todas, hay que ser ambicioso. Se lo he dicho a ellos, me parece muy bien que llevamos 30 puntos en la primera vuelta, hemos cerrado una vuelta muy buena, pero esto no acaba, queda una segunda entera, 51 puntos, y hay que intentar ir a por todas, hay que intentar sumar todo lo que se pueda, empezando por el domingo, no podemos empezar a pensar a largo plazo cuando el fútbol no te deja pensar a largo plazo, te deja pensar en la siguiente semana, intentar ir por el partido, traer los puntos y plantear la semana siguiente y día a día y seguir sumando. Si perdemos esta mentalidad estamos muertos.

P.El mercado de invierno ya se ha abierto, ¿qué siguen esperando y que no llega? No sé si estás un poquito inquieto.

R.No, que va, de verdad estoy muy tranquilo, yo trabajo con lo que tengo y estoy muy contento de los jugadores que tengo y del rendimiento que están dando. Como ya he dicho, si viene alguien que venga a ayudar o a mejorar lo bueno que en teoría ya somos, bienvenido sea; no quiero que tampoco venga aquí nadie por venir. En ese sentido, tranquilo, creo que estamos en una posición privilegiada, creo que el equipo está rindiendo a buen nivel y repito, si hay algún jugador que quiera salir por falta de minutos o algo y tuviera que venir otro, que sea alguien que nos ayude a ser mejor y poco más.

P.En ese sentido, el año pasado hubo dos jugadores, Ulloa y David García, que se marcharon en el mercado de invierno, no porque el club quisiera. ¿Tienes conocimiento de si te han tocado algún futbolista importante de la plantilla?

R.Que yo sepa, no, y mi intención es que si viene alguien, yo no le voy a facilitar la salida a ninguno; me refiero a que el club también piensa como yo. Los jugadores que están siendo importantes para nosotros no creo que sea la solución dejarlos marchar. Es verdad que hay ciertas cláusulas, los contratos, que bueno, que si hay un abono de una cláusula, al final el jugador se tendrá que ir, pero bueno, no tenemos conocimiento de que haya venido ningún jugador, ningún equipo por un jugador nuestro. Se te queda cara de tonto (si pagan la cláusula al final del mercado). Esperemos que no suceda.