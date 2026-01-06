Dos jugadores del Xerez CD, en el once ideal de la primera vuelta

Dos futbolistas del Xerez CD aparecen en el once ideal del Grupo 4 de Segunda Federación para la cuenta Once de Bronce (@BronceOnce). Se trata del lateral izquierdo azulino Felipe Chacartegui y del extremo Mati Castillo, sin duda los dos mejores fichajes del club xerecista, que ha acabado la primera vuelta de la competición en la tercera posición con 30 puntos, tres más que la campaña anterior y a dos del ascenso directo que ostenta el Águilas, próximo rival que visitará Chapín en menos de dos semanas.

Diego Galiano conmocía perfectamente lo que podía ofrecerle Felipe Chacartegui en el lateral izquierdo xerecista. El técnico guadalcacileño lo tuvo a sus órdenes en el Atlético Antoniano la pasada temporada en la segunda vuelta del campeonato aunque fue el Xerez CD el que alcanzó un acuerdo con el futbolista, que por entonces se tenía que desvincular del PFC Beroe Stara Zagora de la Primera División de Bulgaria. Finalmente, el defensa no logró su carta de libertad a tiempo, el XCD no pudo esperar y el terminaba recalando en el Antoniano.

Esta temporada, Galiano tiró del lateral para que se enrolase en el proyecto del Xerez CD y Chacartegui ha sido titular indiscutible, perdiéndose tan sólo tres encuentros por una inoportuna lesión sufrida en Linares. El defensa ha disputado 12 encuentros completos con el Deportivo, suma 1.211 minutos y sólo ha visto dos cartulinas amarillas. En el derbi contra el Xerez DFC estuvo a punto de hacer el 2-0, pero su remate se estrellaba virulentamente en el larguero.

El otro futbolista dentro del once ideal de la primera vuelta del Grupo 4 de Segunda Federación es Mati Castillo, el máximo artillero del XCD con cuatro dianas. Diego Galiano lo ha venido utilizando en ambas bandas, normalmente en la izquierda, aunque sus mejores partidos curiosamente han sido en el flanco derecho: en Yecla hizo un partidazo por esa demarcación hasta que la lesión de Ricky obligó al técnico a replantear el esquema y en el derbi frente al Xerez DFC desquició a Carlos Daniel Dorado.

Mati llegó al XCD el pasado verano tras acabar contrato en el Estepona y está siendo pieza clave en el ataque de los azulinos. Estrenó su cuenta goleadora en la quinta jornada en el Álvarez Claro, con un gol en el descuento que daba al Deportivo un punto frente al Melilla. Una jornada más tarde anotaba el 1-0 frente al Almería B dándole a su equipo los tres puntos frente al filial albirrojo. Hubo que esperar seis jornadas para que de nuevo viera puerta, en esta ocasión en Yecla haciendo el 1-3 frente al Yeclano y en la 15ª jornada una diana suya significaba tres puntos frente al Atlético Malagueño.

En cuanto al resto de demarcaciones, el portero del Yeclano Deportivo Borja Martí ha sido elegido como mejor guardameta de esta primera vuelta con sóllo 5 tantos encajados en los 11 partidos que ha disputado. Ocho han encajado los porteros Salcedo (del líder Águilas) y Adrián Fernández (La Unión) en 14 y 13 encuentros respectivamente; mientras que el xerecista Ángel de la Calzada ha recibido 12 en 17 partidos.

Además de Chacartegui, la mejor defensa queda compuesta por los centrales Javi Ramírez (UCAM Murcia) y Uriel Jové (Águilas), mientras que en el lateral derecho el elegido ha sido Jaime Escobar, del Lorca Deportiva. En la medular, Mati Castillo aparece acompañado por Ale Marín (UCAM Murcia) en la derecha y Álex Bernal (Recreativo de Huelva) y Zarfino (Extremadura) en la medular, mientras que Jaime Santos (La Unión) es, para esta cuenta, el mejor mediapunta. Arriba no hay discusión: el mejor delantero es Chris Martínez (Águilas), máximo goleador de la categoría con 8 tantos.