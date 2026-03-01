Diego Galiano y los pitos al equipo en la primera mitad: "Hay un sector de la grada que no ayuda"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, ha querido romper una lanza en favor de sus jugadores en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Yeclano, partido en el que el Deportivo se ha reencontrado con el triunfo cuatro jornadas después. El entrenador guadalcacileño ha defendido a su equipo de las críticas de un sector de la afición que pitó en la primera parte el juego de un Deportivo al que le costaba crear ocasiones, comentando que es un comportamiento "que no ayuda". A Galiano le gustó más su equipo en la segunda mitad cuando el esfuerzo físico pasó factura a un Yeclano que en la primera mitad tuvo un par de ocasiones claras y valoró positivamente el rendimiento de Chuma, dando un tirón de orejas a Chacartegui.

Pregunta.Una primera valoración del partido, Diego.

Respuesta.La primera parte ha estado muy competida, ellos han sido muy intensos y han tenido alguna situación de peligro para habernos dañado, una de ellas muy clara. Nosotros hemos competido también bien, hemos tenido también un par de acercamientos, una a balón parado y la de Mati que se mete hasta dentro. Es cierto que ellos han tenido un ritmo de presión muy alto, han apretado todos durante la primera parte, pero la segunda parte quizás se les ha notado un poco el esfuerzo de la primera. Sin tener a lo mejor grandes situaciones de gol claras, hemos estado mucho tiempo en campo contrario, hemos estado en el área y al final ha llegado el gol.

P.La conexión Zequi-Chuma por fin empieza a dar resultados.

R.Es complicado porque Chuma ha llegado de estar prácticamente sin entrenar y llega a un equipo que está arriba. La semana pasada jugó con gripe, lleva arrastrándola toda una semana y pico sin estar bien, está cogiendo forma, como quien dice, compitiendo. Yo estoy seguro que tiene que dar más. Y Zequi ha jugado tres partidos y, excepto hoy, de los tres que ha jugado, ha salido lesionado en dos. Estamos teniendo mala suerte, la lesiónd e Jaime, la de Charaf, a Chaca le hemos tenido que cambiar al descanso porque tampoco se encontraba bien...

P....

R.El equipo se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero sí es verdad que tenemos que tener un poquito de paciencia con Chuma, es un jugador que no viene de estar en ritmo de competición. Ha hecho un gran partido, ya se le van dando los minutos y el día a día en el trabajo y estoy seguro que de aquí a final de temporada nos dará más alegrías.

P.¿Había nervios después de estas tres semanas sin ganar?

R.A ver, nervios hay en la parte de la afición, que no es mucha. Yo lo hablo con los jugadores, que intenten evadirse de las redes sociales, de las críticas, de que si hoy sale uno, que si mañana sale otro, que si no está corriendo, que si el entrenador es muy feo, que si el entrenador es muy guapo. Hay que evadirse. Nosotros sabemos verdaderamente lo que tenemos. Esta semana hemos tenido una semana de entrenamiento espectacular ya en nuestro campo, no tener que desplazarnos, con una rutina. El equipo esta semana sabía que nos jugábamos mucho, que si queríamos estar arriba teníamos que sacar el partido y creo que el equipo se ha vaciado.

P....

R.Es cierto que no hemos encontrado un rival muy valiente, de los más valientes que me he encontrado aquí, de los más intensos que quizás hayan pasado por aquí, pero el equipo ha competido y sobre todo aparte de competir, hemos tenido momentos de muy buen fútbol.

P.En otros partidos en casa, Diego, habíamos comentado que el equipo muchas veces con el 1-0 se conformaba, pero hoy ha sido todo lo contrario.

R.Hombre, por la cuenta que nos trae, es que a nosotros no es normal que nos pusiéramos continuamente 1-0 en casa y que la segunda parte nos replegáramos cuando teníamos la consigna de apretar arriba. Entonces, llevamos mucho tiempo y especialmente esta semana hemos hecho mucho hincapié de apretar arriba, de saltar, de seguir y el que no pueda, que levante la mano y entra otro. Y creo que el equipo hizo eso, no hay conformarse con 1-0, hay que seguir trabajando, hay que seguir apretando.

P.El equipo vuelve a zona de play-off de ascenso. ¿Este resultado debe dar tranquilidad?

R.Que la tenga la gente que quizás es algo más crítica, un sector de la afición que quizás es algo más crítico con el futbolista. Los chavales lo perciben. Y esto es tan sencillo como la vida misma. A día de hoy el entrenador que está en el Xerez Club Deportivo soy yo y los jugadores que están son ellos. No hay más. Y a único que pueden echar es a mí. Vendría otro, pero los jugadores son los que hay y tienen que estar hasta el final. Entonces, yo creo que es más fácil cuando un aficionado viene al campo a ganar, a animar para ganar, que venir a pitar, a insultar a sus propios jugadores. Creo que no es el camino. A los campos hay que venir como aficionado a ganar y a ayudar para ganar. Y cuando el equipo esté sufriendo, cantar más que nunca. Y cuando el equipo esté ganando y esté haciendo fútbol bonito, pues disfrútarlo. Hay que tener los pies en el suelo de que estamos en una liga donde hay equipos con presupuestos mucho más altos que tú, que hay plantillas de mucho nivel, que hay jugadores muy buenos. Hay que trabajar como leones, porque cada partido es una final. Nadie regala nada. Y la gente, de verdad, que se mentalice, que a fin de cuentas no es gran parte de la afición. Porque la afición está al final, te canta, te apoya, te anima. Pero hay un sector que no ayuda. Entonces, creo que al campo hay que venir a ayudar. Hay que venir a animar y hay que venir a apoyar. Porque estos son los que están luchando a día de hoy por defender tu escudo. Para el año que viene estarán otros. Y tú siempre seguirás siendo socio de Jerez y siempre será tu equipo. Pero los que estamos aquí ahora mismo somos nosotros. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te pueden gustar más uno, te puede gustar más otro, pero apóyalos porque con la positividad, con el ánimo y con volcarte con el equipo, vas a conseguir que esos jugadores aumenten su rendimiento. Esto es Segunda RFEF y mis jugadores no están preparados para una pitada como en el Bernabéu. Que son gente que gana un sueldo para poder vivir. Son chavales jóvenes que quieren intentar ser futbolistas la gran mayoría. Pero creo que desde el ánimo se logran más cosas que desde la crítica.

P.Quería preguntar por el esfuerzo que ha hecho Charaf y si era un riesgo controlado.

R.El riesgo estaba controlado. El problema es cuando no golpea limpio el balón y sufre un pinchazo. Es lo que le ha pasado en la primera parte. Pero es un tío cabezón que tiene las ideas claras y se cuida y va aparte a un fisio, se entrena aparte. Aunque lo veáis así en alegre, después un profesional como la copa de un pino. Llevaba dos semanas sin jugar y ha corrido como un león. Con Chaca sí que estamos asumiendo un poco de riesgo y es verdad que ha jugado en la primera parte y no estaba. En ese sentido, hablaré con él. Creo que hay que ser más claro, más honesto porque hay que saltar al campo al cien por cien y si no estás al cien por cien, hay otro compañero. Ricky ha entrado y ha estado espectacular.

P.El equipo vuelve al play-off y está a cuatro puntos del liderato. ¿Sigue con la mentalidad de querer conseguir el ascenso directo o el objetivo central es mantenerse en play-off?

R.El objetivo siempre de un deportista, por lo menos de mi forma de pensar, es aspirar a todo. Ha habido momentos de la temporada donde mis jugadores han dicho aquí sentados que el objetivo es ser campeón. Y el objetivo es trabajar día a día como un león, sin regalar nada, sin regalar un esfuerzo, sin mirar a ningún equipo por encima del hombro y a partir de ahí sumar todos los puntos que se puedan. Y mientras hay opciones de meterse en el play-off, mientras hay opciones de quedar campeón o hay opciones de hacer ejercer mejor cada día o hacer una historia más bonita de la que había, hay que luchar por ello. Y esa es la mentalidad que yo tengo.