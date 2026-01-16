Galiano: "Zequi es un jugador diferencial, contento por lo que nos llega"

A falta del anuncio oficial y si no hay sobresaltos de última hora, Ezequiel díaz Romero 'Zequi' va a jugar en el Xerez CD hasta final de temporada para intentar ayudar al conjunto azulino a dar el salto de categoría. El extremo sanluqueño ha quedado libre del equipo de su ciudad natal, ya fue uno de los jugadores que estuvieron a punto de recalar en el XCD en verano y ahora va a fraguar el fichaje.

Tanto es así que Diego Galiano, técnico azulino, ya ha hablado del futbolista en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Águilas. "Es un jugador que creo que es diferencial, que viene de categoría superior, ha demostrado un buen nivel en categoría superior y esperemos que nos ayude. Contento por lo que nos llega y a seguir trabajando", explicaba el entrenador xerecista que, espera más fichajes aunque lo deja en manos de Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo de la entidad.

El extremo sanluqueño es diestro pero se desenvuelve en ambas bandas, aportará al Deportivo calidad y desde el club se espera que contribuya a dar un salto de calidad a la plantilla con asistencias y goles. No en vano, anotó 15 tantos en su última experiencia en Segunda RFEF en las filas del Atlético Sanluqueño, desde donde dio el salto a Primera RFEF el año del ascenso con Antonio Iriondo. Posteriormente, jugó en el Algeciras, anotando 6 goles en la temporada 23/24 y una más tarde pasó por las filas de Marbella e Intercity, para regresar esta campaña al Atlético Sanluqueño.

Su salida del Atleti no ha pasado desapercibida. El club que dirigen Juan Cala y Koke Andújar, en puestos de descenso a Segunda RFEF, está dando la carta de libertad a los futbolistas de la plantilla y 'reforzándola' con jugadores del Cádiz Mirandilla, que milita en Tercera RFEF. La entidad verdiblanca anunciaba este jueves que Zequi se desvinculaba de mutuo acuerdo y el jugador, en un comunicado lanzado en redes sociales, lo desmentía: "Puedo tolerar que nos obliguen a salir, pero no que mientan en mi nombre a la afición y al club que amo y que llevo vistiendo toda mi vida".