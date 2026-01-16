El Xerez CD suspira por el sanluqueño Zequi
El club azulino negocia la incorporación de un fichaje que le puede dar un salto de calidad al ataque azulino
El Xerez CD está cerca de hacerse con el futbolista sub-23 David Conejero, y negocia también la incorporación del jugador sanluqueño Zequi, objeto de deseo del club azulino desde hace algún tiempo y que este mismo jueves recibía la carta de libertad del Atlético Sanluqueño, club que se encuentra en una profunda remodelación a mitad de temporada y que está dejando marchar a sus jugadores más importantes y 'reforzándose' con jugadores cedidos por el Cádiz Mirandilla, dos categorías por debajo de la Primera RFEF en la que milita la entidad dirigida por el tándem Juan Cala-Koke Andújar.
Zequi ya estuvo cerca de recalar en el Xerez CD este pasado verano, pero finalmente se decantaba por jugar en el club de su tierra natal y en una categoría superior a la del Deportivo. Las circunstancias han cambiado, el futbolista tiene que abandonar el Sanluqueño -ha realizado un comunicado poniendo los puntos sobre las íes con respecto a su salida- y tiene muchos pretendientes, entre ellos el Xerez CD. Los contactos están avanzados, en la entidad azulina son optimistas y esperan cerrar el acuerdo definitivo durante el fin de semana, pero prefieren ir con cautela, sobre todo porque hace unos días tenían muy cerca a Kensly, quien finalmente se decantaba por la oferta del Cacereño.
La llegada de Zequi (o de cualquier otro futbolista mayor de 23 años) obligará al Deportivo a dar una baja para cubrir la licencia federativa. El club trabaja en este sentido y están saliendo algunos nombres en redes sociales, aunque la entidad quiere dejar pasar el fin de semana y solventar esta situación después del importantísimo partido que tienen los xerecistas este domingo contra el Águilas, frente al que se juega el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF.
En el Atlético Sanluqueño, Zequi ha disputado un total de 17 partidos anotando 3 goles en Primera RFEF. A sus 28 años, es un jugador que ya tiene una sobrada experiencia en la categoría. Su mejor campaña fue en la 22/23 en las filas verdiblancas, marcando un total de 15 goles y contribuyendo al ascenso del Sanluqueño a Primera RFEF. Con anteerioridad, ha militado en el CD Rota, Ciudad de Lucena, Intercity y Marbella.
También te puede interesar
Lo último