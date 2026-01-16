El Xerez CD suspira por el sanluqueño Zequi

El Xerez CD está cerca de hacerse con el futbolista sub-23 David Conejero, y negocia también la incorporación del jugador sanluqueño Zequi, objeto de deseo del club azulino desde hace algún tiempo y que este mismo jueves recibía la carta de libertad del Atlético Sanluqueño, club que se encuentra en una profunda remodelación a mitad de temporada y que está dejando marchar a sus jugadores más importantes y 'reforzándose' con jugadores cedidos por el Cádiz Mirandilla, dos categorías por debajo de la Primera RFEF en la que milita la entidad dirigida por el tándem Juan Cala-Koke Andújar.

Zequi ya estuvo cerca de recalar en el Xerez CD este pasado verano, pero finalmente se decantaba por jugar en el club de su tierra natal y en una categoría superior a la del Deportivo. Las circunstancias han cambiado, el futbolista tiene que abandonar el Sanluqueño -ha realizado un comunicado poniendo los puntos sobre las íes con respecto a su salida- y tiene muchos pretendientes, entre ellos el Xerez CD. Los contactos están avanzados, en la entidad azulina son optimistas y esperan cerrar el acuerdo definitivo durante el fin de semana, pero prefieren ir con cautela, sobre todo porque hace unos días tenían muy cerca a Kensly, quien finalmente se decantaba por la oferta del Cacereño.

La llegada de Zequi (o de cualquier otro futbolista mayor de 23 años) obligará al Deportivo a dar una baja para cubrir la licencia federativa. El club trabaja en este sentido y están saliendo algunos nombres en redes sociales, aunque la entidad quiere dejar pasar el fin de semana y solventar esta situación después del importantísimo partido que tienen los xerecistas este domingo contra el Águilas, frente al que se juega el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF.

En el Atlético Sanluqueño, Zequi ha disputado un total de 17 partidos anotando 3 goles en Primera RFEF. A sus 28 años, es un jugador que ya tiene una sobrada experiencia en la categoría. Su mejor campaña fue en la 22/23 en las filas verdiblancas, marcando un total de 15 goles y contribuyendo al ascenso del Sanluqueño a Primera RFEF. Con anteerioridad, ha militado en el CD Rota, Ciudad de Lucena, Intercity y Marbella.