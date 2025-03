Geovanni, duda y Nané, baja en el Xerez CD por un fuerte encontronazo en el entrenamiento

El penúltimo entrenamiento en La Granja del Xerez CD de cara al partido del San Fernando de este domingo (18:30) en Chapín ha resultado accidentado. El central Geovanni y el delantero Nané han protagonizado un fuerte encontronazo que ha terminado con el defensa con problemas en un empeine y con el atacante en el hospital con una paleta rota y necesita varios puntos de sutura en el labio.

En un momento de la sesión del trabajo, en una disputa de balón, Geovanni levantó la pierna para despejarlo y Nané agachó la cabeza para intentar rematar. Impactaron bota y cara de ambos futbolistas y todo derivó en un gran susto. El zurdo terminó con una pequeña herida en el empeine, como consecuencia del golpe en la boca, y el atacante con abundante sangre y conmocionado. El primero es seria dura y el goleador del equipo tiene prácticamente imposible jugar ante el equipo de Dani Mori.

Ramón García también sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros y se une a las bajas por sanción de Adolfo y Arrmengol, sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones, ya que vieron la quinta la pasada jornada en Los Arcos en el partido que su equipo perdió por 1-0 en Los Arcos.

Checa, técnico azulino, no quiere descartar a ninguno de los dos jugadores 'accidentados', pero sabe que no será fácil recuperar a los dos: "Nané ha tenido que acudir al hospital por el golpe fortuito entre los dos, Geovanni le ha dado con la bota en la boca a Nané, tiene una paleta rota y una herida en el labio y el otro tiene un pequeño hueco en el empeine. De momento, hay que esperar para ver cómo evolucionan en las próximas horas. El golpe ha sido fuerte y no están descartados, pero entendemos que Nané, con la herida que tiene, será baja seguramente".

Los problemas se le acumulan al nazareno, especialmente en ataque, de cara al once inicial, ya que se va a quedar sin dos de los hombres que salen de inicio, Armengol y Nané, por lo que Diego Domínguez y Santisteban ganar enteros para jugar frente a los isleños en un partido vital para los xerecistas, en el que intentarán sumar los 42 puntos para atar la permanencia de forma virtual y para romper una dinámica de tres encuentros sin vencer como local. En defensa, Checa también hacer cambios con la ausencia de Adolfo, titular en las últimas jornadas, y tendrá que recuperar la línea de cuatro con Paco Torres en el lateral derecho. La situación sería mucho más compleja si Geovanni no puede jugar, ya que en ese caso perdería a dos centrales y tendría que retrasar a algún futbolista de la medular a esa demarcación.