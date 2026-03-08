Un gol de Zequi Díaz coloca al Xerez CD en la tercera plaza

Un gol de Zequi Díaz sirvió al Xerez CD para lograr su segunda victoria consecutiva en casa ante un Recre que llegó a Chapín invicto en este 2026 pero que apenas inquietó a la meta de Ángel de la Calzada. Los azulinos, que disfrutaron de un ambiente de gala en las gradas con más de 11.000 personas en Chapín, perdonaron en exceso y sufrieron más de la cuenta en un partido que mereció un marcador más abultado.

Galiano sorprendió nuevamente con la alineación, dando entrada de inicio a Ricky, una opción esperada ante la lesión de Chacartegui, y también a Franco Junior. El extremo gaditano no era titular desde la jornada 13 ante el Real Jaén. El resto del equipo se mantuvo con respecto al último partido ante el Yeclano, incluyendo a la pareja de centrales, Guille Campos-Moi, pese a la vuelta tras sanción de Josete, que se quedó en el banquillo.

El choque comenzó intenso, con un Xerez CD buscando con atrevimiento la portería contraria desde el primer minuto. Sin embargo, el primer disparo a puerta sería del Recre. A los 8 minutos, Aitor García robó un balón en línea de tres cuartos, encaró portería y desde fuera del área se sacó un zapatazo que atrapó sin apuros Ángel de la Calzada.

La respuesta del Xerez CD fue clara. Corría el minuto 10 cuando Franco Junior recibió un balón largo de Moi, se llevó el balón de rebote en la pelea pero en el mano a mano frente a Lario se topó con el acierto del meta visitante que desvió a córner entre la desesperación de la grada. El córner lo botó Zequi Díaz y Chuma remató por encima de la portería.

Los de Galiano llevaban el peso del partido, presionando con intensidad y ejecutando, esta vez sí, la presión y robo tras pérdida una y otra vez. El Recre, por su parte, esperaba bien situado el error de su rival para merodear con peligro la meta xerecista.

Al cuarto de hora, una buena combinación entre Isma y Javi Rodríguez por banda derecha, terminó en un pase del arcense sobre Franco Junior en la frontal y el balón, en un medio disparo, medio centro, acabó en el segundo palo donde Zequi Díaz mandaba el esférico a la red haciendo el 1-0 y llevando el delirio a las gradas, que lucían un ambiente de gala con casi 4.000 recreativistas en el Fondo Norte.

El gol no varió la dinámica del encuentro y el Recre, a pesar de ir por debajo en el marcador, no aceleró la maquinaria y siguió esperando el falló de los locales para hacer sangre. A punto de hacerlo estuvo Aitor García, en una buena acción colectiva por banda izquierda pero cuando se disponía a fusilar a De la Calzada dentro del área, apareció con una moto Guille Campos para desviar a córner.

Antes del descanso, todavía el Recre tuvo dos ocasiones para empatar el partido. La primera llegó antes de la media hora, con un error de Moi que Antonio Domínguez quiso colocar a la escuadra pero a la que respondió de manera brillante De la Calzada enviando el balón a córner. La segunda, en el 34 de la primera parte, llegó con un lanzamiento desde la frontal del propio Antonio Domínguez que atrapó el arquero xerecista en dos tiempos.

El Xerez CD dio un paso atrás y trataba de salir a la contra, pero sus contraataques naufragaban una y otra vez en campo contrario sin tener ocasiones claras. La única llegaría en un disparo con poca convicción de Chuma tras la presión de Zeki Díaz que se marchó fuera.

La primera parte acabó además con malas noticias para los xerecistas ya que una desafortunada acción entre Bonaque y Franco Junior terminó con el gaditano lesionado en la rodilla, por lo que tuvo que ser sustituido por Zelu.

Segunda parte combativa

En la segunda parte, el partido comenzó por los mismos derroteros, aunque el Recre salió algo más enchufado, tratando de buscar el empate. Prueba de ello, Aitor García tuvo la primera a los cinco minutos, ganándole la espalda a la defensa pero cuando trataba de encarar, Moi salió al cruce con eficacia desbaratando la posible ocasión.

Sin dominar por completo, los de Arzu merodeaban la puerta xerecista con mucho peligro. Así, minutos más tarde, un disparo desde la frontal de Antonio Domínguez se estrelló en un defensa y el balón se fue a córner ante el silencio descomunal de Chapín.

Era el momento de la afición, que sabía bien que el equipo estaba sufriendo y necesitaba de su aliento, algo por ejemplo, que en otros partidos no había ocurrido. La respuesta xerecista llegó en el minuto 68, con un centro de rosca de Ismael que empaló de volea en el segundo palo Zeki, pero el balón se fue a la derecha de Lario.

El Recre arriesgaba y salía en busca del empate, pero se mostraba impreciso en sus acciones. El Xerez CD, por su parte, intentaba ahora salir a la contra, pero sus acometidas no acababan por concretarse ante la excesiva conducción de sus futbolistas, que enfadaba a su afición. Hasta en tres ocasiones, una de Ismael, otra de Guille Campos y otra de Ricky acabaron por deseperar al xerecismo, que veía como en cualquier despiste, podría llegar el empate, como ocurrió ante el Linares.

Las mejores ocasiones llegarían, no obstante, del bando azulino. A falta de trece minutos cuando Javi Rodríguez, que completó un partido sobresaliente, se metió hasta el área en una cabalgada y el centro de Zelu lo mandó al palo derecho de la meta de Lario.

Más clara sería la de Isma tres minutos después. El sevillano robó en medio campo, combinó con Jaime Fuentes que le devolvió la pared y tras sortear a Lario, se topó con José Carlos, que cortó el balón cuando el público cantaba gol.

En los últimos minutos, con el Recre volcado, fue Zelu quien pudo hacer el segundo, pero su lanzamiento, tras dejada de Bless, se marchó por encima de la portería. Al final, victoria por la mínima, que aúpa al Xerez a la tercera plaza.