Ya hay árbitro para el partido entre Atlético Malagueño y Xerez CD

El colegiado Enrique Pareja Nieto será el encargado de dirigir el encuentro que el sábado 14 de marzo enfrentará en la Ciudad deportiva del Málaga entre Atlético Malagueño y Xerez CD. Pareja Nieto, adscrito al colegio jiennense, acumula una amplia experiencia en la categoría, donde lleva arbitrando durante las últimas cuatro campañas.

En la presente temporada ha pitado nueve partidos, entre ellos uno al Atlético Malagueño, precisamente el que le enfrentó al Almería B en la jornada 2 y que finalizó con triunfo almeriense. En este grupo IV ha dirigido también el Yeclano-Lorca Deportiva de la jornada 4, que acabó con 0-0; el Melilla-Extremadura de la jornada 9 que finalizó también con empate a cero; el UCAM de Murcia 3, Deportiva Minera, 1 en la jornada 12; el Recreativo de Huelva-Antoniano que acabó con victoria local por 2-0 en la jornada 15; y el Puente Genil-Antoniano de la jornada 21, que se llevó el cuadro local por 2-1. De los nueve encuentros pitados, 4 acabaron con triunfo local, tres en empate, y dos con victoria visitante.

En cuanto a las tarjetas, ha mostrado 59 amarillas en estos nueve encuentros arbitrados, lo que da una media de seis amarillas por partido. Rojas sólo ha mostrado tres.

Al Xerez CD le ha pitado un encuentro, curiosamente ante otro filial. Fue la pasada campaña en la Ciudad Deportiva del Cádiz, cuando los de Checa vencieron por 0-2 al Cádiz Mirandilla.