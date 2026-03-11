El jugador del Xerez CD Franco Jr. sufre un esguince en el ligamento rotuliano de la rodilla izquierda

El Xerez CD ha comunicado el parte médico de Franco Jr. El futbolista azulino sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la primera parte del encuentro contra el Recreativo de Huelva. Sus gestos de dolor presagiaban una lesión de extrema gravedad, aunque finalmente el onubense tiene un esguince del ligamento rotuliano y parece que va a evitar el paso por el quirófano, circunstancia que se confirmará este jueves tras pasar por el traumatólogo, que evaluará los escenarios posibles. De cualquier forma, si Franco evita la operación, el período de recuperación oscilaría entre las 6 y 8 semanas, por lo que se puede perder el resto de la competición regular y llegar para el play-off en caso de que el Deportivo lo dispute.

El parte médico facilitado por el XCD es el siguiente: "Franco Jr., jugador del primer equipo, sufrió problemas físicos durante el partido frente al Recreativo de Huelva que le obligaron a abandonar el terreno de juego. Tras someterse a una resonancia magnética ante la sospecha inicial de esguince en la rodilla izquerda, las pruebas han revelado la presencia de un foco de edema óseo con posible lesión completa posterior proximal a la inserción del retináculo rotuliano interno, además de amplios cambios líquidos perinflamatorios. El jugador será valorado en las próximas horas por el servicio traumatológico del club, que determinará los pasos a seguir en su tratamiento y el proceso de recuperación".