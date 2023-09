Ya hay hora para el partido del Xerez CD contra el Ceuta B, de nuevo en Chapín

Después de superar al Sevilla C y sumar la segunda victoria de la temporada, el Xerez CD vuelve a jugar el próximo fin de semana en Chapín, en esta ocasión recibiendo al Ceuta B, tercer filial al que se van a enfrentar los de Checa en este primer tramo de la temporada.

Los azulinos han sacado adelante sus dos primeros compromisos contra los filiales del Córdoba y Sevilla. En el Nuevo Arcángel, los xerecistas vencieron 0-1 con gol de Perotti y en Chapín y ante más de 3.000 aficionados, un golazo de Migue García daba los tres puntos. El Deportivo es tercero en la tabla empatado a puntos con Utrera y Ciudad de Lucena. Precisamente, lucentinos y sevillanos se enfrentan el próximo domingo en el Municipal Ciudad de Lucena en el primer gran duelo de favoritos de la temporada.

El XCD, por su parte, jugará el domingo a las 17:30 horas ante el filial caballa, equipo que la temporada pasada se llevaba los tres puntos del Municipal ante un Deportivo que atravesaba una malísima racha como local. Las tornas han cambiado en este inicio de curso, los azulinos suman 6 puntos, mientras que el Ceuta B perdió en su primera salida 4-1 en Espiel y el pasado sábado empataba (1-1) contra el Córdoba B.

Isma Gil, pinchazo en el gemelo

Todo hace indicar que Checa no va a poder contar con Isma Gil para el choque contra el Ceuta B. El portero madrileño tuvo que abandonar el campo en el minuto 90 contra el Sevilla C aquejado de un pinchazo en el gemelo de la pierna derecha y está pendiente de pruebas para conocer el grado exacto de la lesión. Santos ocupará su sitio en el once y Mateos, portero del filial, entraría en su primera convocatoria de confirmarse la baja del portero.

Además, Ramón García también tuvo que dejar el terreno de juego durante el descanso. Aguantó los últimos minutos de la primera mitad con el tobillo maltrecho, pero tras probarse en el vestuario vio que no podía continuar. Checa probó con Álex de Rueda en el lateral derecho con Iván Navarro por delante, aunque cuando el jerezano vio la cartulina amarilla fue sustituido por Juanmari, quien en teoría parte con más opciones de ser titular el próximo domingo.

El míster azulino también está pendiente de la evolución de Juan Delgado, que tiene previsto meterse con el grupo este miércoles para probarse, mientras que Rodri está descartado y Álvaro Durán pasa este martes por el quirófano para intervenirse de la rotura de ligamento del cruzado anterior que sufrió en pretemporada. El equipo tiene jornada de descanso este martes y regresará al trabajo el miércoles.