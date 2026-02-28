Iván Ruiz: “El Xerez CD es un equipo hecho para estar arriba y es muy fuerte”

Iván Ruiz, técnico del Yeclano, ha definido al Xerez CD “como un gran equipo, un equipo hecho para estar arriba y jugar play-off. Es un equipo que no ha perdido dos partidos consecutivos, muy fuerte en casa y aunque ahora lo mejor no atraviesa el mejor momento, es un contexto de campo que se nos está complicando por eso intentaremos hacer lo posible por ser competetitivos”.

El preparador reconoce que su goleada en Huelva ante otro de los equipos de arriba “nos ha servido para aprender, creo que el grupo está entrenando bien, y esperemos de dar un golpe de mando, estamos convencidos de ganar y mantener esta dinámica porque son fechas importantes. Es un campo difícil, pero la mentalidad del equipo es fuerte”, destacó.

Ruiz tiene claro que para sacar algo positivo en Chapín “tendremos que ser un equipo sólido, un equipo valiente pero sobre todo por creérnoslo. Sabemos que ellos saldrán fuertes en la primera parte, pero para eso estamos preparando el partido, vamos convencidos de puntuar”.

“Somos conscientes de que tenemos que ser profundos en Chapín, y ojalá salga bien. Dependemos de los jugadores, de esa energía y dar continuidad a esa capacidad de sacrificio que se dio el pasado domingo en casa. Si hacemos eso, creo que será un punto de inflexión el partido de Jerez porque además, nosotros tenemos jugadores con talento y en un campo como ese, el talento debe salir. Nosotros podemos competirle a cualquiera, pero debemos ser un equipo organizado”, añadió.