Iván Ruiz: "El Xerez CD va a jugar seguro el play-off"

Iván Ruiz, técnico del Yeclano, ve al Xerez CD jugando el play-off de ascenso. Al ser preguntado por si cree que el equipo de Diego Galiano puede aspirar al ascenso directo, respondió: "Desde luego va a jugar play-off, por su estadio, por su gente, porque el míster es un pedazo de entrenador, porque creo que el equipo sabe a lo que juega, porque estas dinámicas son normales, yo entiendo que esto es el Xerez y ojalá estéis en otra categoría, pero yo creo que hay que tener paciencia y calma, el equipo compite muy bien y estoy convencido de que va a jugar play-off".

En cuanto al análisis del encuentro, dijo que "ha sido una de las mejores primeras partes del equipo, con intensidad, con un ajuste muy bueno, apretando arriba constantemente, con ocasiones claras donde no hemos estado acertados y con la sensación de que hemos sido superiores a un gran equipo, con su campo, su afición y luego la segunda parte pues el equipo es verdad que ha seguido en buena dinámica, creo que ha ido cayendo sobre todos los ajustes por fuera, nos faltaba un poquito más de ajuste, de punch arriba en la presión, pero tampoco pasaba nada, estábamos compitiendo bien los dos equipos y en una acción donde creo que el ajuste de Borao y la ayuda de Totti han sido muy buenas pero Iker y Peña y Nani se han hundido en exceso cuando tenían que haber salido al ajuste, nos lo han rematado muy fácil, nos han hecho gol y se ha acabado el partido".

Luego, añadía: "A nosotros nos ha faltado algo más de recursos en la segunda parte, hablo a nivel individual y no tanto colectivo, pero las sensaciones pues para mí son buenas, creo que la imagen del equipo ha sido muy buena, el equipo ha competido muy bien, con esas ocasiones y con esa sensación de ir a apretar arriba en el campo que sea y nos vamos un poco con cara de tontos porque creo que hemos hecho un buen partido y nos podíamos haber llevado algo valioso".

El Yeclano no fue el mismo en la segunda mitad y Ruiz señalaba que "hemos ido haciendo cambios y nos hemos ido cayendo un poco, pero insisto, tampoco ha pasado nada, es verdad que ellos han dominado más y a nosotros nos costaba llegar más a la presión, pero no ha pasado nada, la diferencia es que el equipo ha tenido energía en la primera parte, ha sido muy buena e igualar eso en la segunda parte era complicado, lo sabíamos. El equipo ha sufrido un palo, porque estaba haciendo un gran partido, se tenía que haber ido 0-2 en la primera parte y lo digo con toda la humildad del mundo. Hemos perdona de manera grosera, eso el equipo lo sabe y es un palo, te hacen gol y la energía baja".