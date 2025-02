Joan Gázquez, el peligro del Almería B

El Xerez CD, el mejor equipo a domicilio del Grupo 4 de Segunda RFEF, regresa a Chapín para medirse este próximo domingo 2 de marzo al Almería B. Los pupilos de Checa se han ejercitado este miércoles en La Granja sin mayores contratiempos, trabajarán este jueves en Chapín y el técnico tiene disponible a toda la plantilla para el encuentro contra el filial albirrojo.

Los azulinos afrontarán el encuentro con la moral recuperada tras vencer en El Rosal al Cádiz Mirandilla que rompía una racha de cuatro partidos sin ganar. Los tres puntos ante el filial cadista sirvieron para que los xerecistas recuperasen la quinta plaza y regresar de paso a zona de play-off de ascenso, superando en dos puntos al trío de perseguidores: Águilas, Antoniano y Linares Deportivo.

Si el equipo de Checa rompía en el término municipal de Puerto Real su racha de cuatro partidos sin vencer y de paso 'liderar' la tabla si sólo se tienen en cuenta los partidos a domicilio, ahora tiene otro reto por delante: mejorar sus números en Chapín. Y es que el Deportivo sólo ha sumado 17 puntos como local y, además, cuenta sus dos últimas comparecencias en Chapín por derrotas, contra La Unión y Atlético Antoniano.

El reto es doble porque en caso de victoria, el cuadro azulino ascenderá a la cuarta posición superando precisamente al rival que tendrá enfrente, que por su parte tampoco es que presente los mejores números cuando ejerce de visitante. En efecto, si el Almería B es el cuarto mejor equipo como local -ha sumado 24 puntos-, lejos de casa se muestra menos fiable aunque ha sido capaz de ganar en campos como el de la Deportiva Minera, Estepona y Balona -su otro triunfo fue en Villanueva de la Serena-, contando sus dos últimas salidas por derrotas en campos de rivales directos, La Unión y Linares Deportivo.

Sus otros cuatro puntos a domicilio llegaron en los empates ante el Águilas, en la primera jornada, Recreativo Granada, Antoniano y Xerez DFC. Su primera derrota lejos de tierras almerienses no llegaba hasta la penúltima jornada de la primera vuelta perdiendo en casa del Cádiz Mirandilla, y sus otros dos tropiezos fueron en sus últimas salidas. Ha anotado diez goles y encajado sólo ocho.

Joan Gázquez, el arma del Almería B

El centrocampista catalán de 20 años, que hace unas semanas renovaba su compromiso con el Almería hasta 2027, pasa por ser el mejor futbolista del filial albirrojo y una de las piezas claves en los esquemas de Alberto Lasarte. Natural de la misma localidad que vio nacer a una de las grandes estrellas del fútbol femenino español como Aitana Bonmatí, ganadora de dos Balón de Oro, a sus veinte años se ha convertido ya en todo un buque insignia en la cantera de la entidad almeriense.

Así, el barcelonés se está ganándose todas las papeletas para en un futuro no muy lejano ser uno de los próximos jugadores que debute con el primer equipo que dirige Rubi. Pese a jugar en el centro del campo, el de Sant Pere de Ribes es el tercer máximo goleador del Grupo 4 empatado con Jack Harper con nueve tantos. El atacante se ha perdido, no obstante, los dos últimos partidos de su equipo. Contra el Cádiz Mirandilla por sanción -fue expulsado con doble amarilla en el encuentro frente a La Unión- y el del pasado fin de semana ante el Antoniano por una gratísima noticia, y es que se estrenó en una convocatoria para el primer equipo, aunque no debutó en el duelo del Almería frente al Sporting de Gijón en El Molinón.

Los goles del centrocampista catalán se están viendo reflejados en puntos. De esta manera, los tantos de Joan fueron claves para las victorias ante el Villanovense, San Fernando, Orihuela y Balompédica Linense, mientras que también marcó en el empate de la jornada inagural frente al Águilas y en la goleada a la Balona en la primera vuelta, así como en el triunfo frente al Recreativo Granada. El catalán también fue el autor del gol almeriense en las derrotas contra La Unión y el Águilas, en este caso en el choque de vuelta.