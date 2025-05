Juan Pedro Ramos: "A mí aún me dura el disgusto"

Juan Pedro Ramos es santo y seña del Xerez CD: futbolista histórico del primer equipo; entrenador en tres etapas distintas del club; segundo técnico desde hace varias temporadas formando equipo con Paco Peña, Juan Carlos Gómez, Emilio Fajardo o José Carlos Checa; además de llevar otras funciones dentro de la parcela deportiva en tareas administrativas. Cuando el 'Pirata' habla hay que escuchar porque pocos sienten los colores azul y blanco como él.

El hasta hace unos días segundo en el cuerpo técnico de Checa -nuevo entrenador de la Deportiva Minera- ha repasado la temporada del equipo, califica la campaña de sobresaliente pese a que aún le dure el disgusto de no jugar el play-off de ascenso, es partidario de mantener un bloque de la plantilla que ha llevado al Deportivo a Segunda RFEF, alucina con la cifra de espectadores que ha tenido Chapín esta campaña y también se pronuncia sobre los futuribles al banquillo.

Dos años con Checa

La Deportiva Minera anunciaba como nuevo técnico al nazareno, con el que Juan Pedro ha trabajado dos años. "No ha sido fácil, sabemos que en en Xerez la afición es muy exigente y que las expectativas siempre son altas, de estar arriba, ascender, no sólo de ganar partidos sino de hacer un juego vistoso y ha habido momentos difíciles, pero creo que la nota es sobresaliente, ha sabido superar momentos complicados y ahí están los números y no sólo en cantidad, también en calidad y sobre todo en las sensaciones que hemos tenido internamente. Los momentos bonitos, felices y divertidos han sido muchos con él y eso en fútbol no sucede siempre. Sabía que iba a tener muchas ofertas y me consta que las ha tenido. Lo habrá sopesado y estoy seguro de que acierta cien por cien, lo único que le pido que no nos toque en nuestro grupo, no me gustaría enfrentarme a él".

A tres puntos del play-off

"Yo todavía estoy disgustado por no habernos metido en play-off y mira que ya han pasado días para digerirlo. Es verdad que lo hemos tenido a mano y el fútbol es así de caprichoso y no hay que mirar más allá. Los que se han clasificado se lo han ganado, pero creo que nosotros hemos merecido estar ahí también porque los números no nos han dado pero las sensaciones en el campo eran buenas exceptuando esos tres partidos contra Don Benito, Villanovense y Xerez DFC. Estoy disgustado, pero sabiendo que lo hemos tenido al alcance y que somos capaces".

Mantener el bloque

Juan Pedro se muestra partidario de mantener la base del equipo y reforzar la plantilla para dar un salto de calidad. "El aficionado es libre de opinar, pero mi humilde opinión es que habría que darle continuidad, mantener el bloque porque esto no es trabajo de una temporada. Nosotros no tenemos capacidad económica para montar un equipo nuevo que te garantice el rendimiento. Vamos a darle continuidad a lo que llevamos haciendo bien, mejorar las cositas que son mejorables y seguir confiando en el grupo de jugadores que nos dieron la gloria en Tercera y que casi nos la vuelven a dar en Segunda RFEF. Se merecen el respeto y la confianza. Lógicamente, habrá que retocar la plantilla, es necesario, pero no soy partidario de cambiar tanto un grupo que ha funcionado".

El 'Pirata', en el banquillo de Chapín junto al resto del cuerpo técnico. / Miguel Ángel González

El Xerez CD ha sido séptimo a tres puntos del quinto en su primera temporada en Segunda RFEF y las segundas suelen ser traicioneras. "Ahí están los números, los equipos que han descendido, la categoría es muy igualada y tenemos que asentarnos, apuntar alto pero con los pies en el suelo siempre, soñar bonito, pero sabiendo de dónde venimos y sabiendo también las limitaciones que tenemos como club en una categoría en la que los presupuestos nos superan". Así que "estoy confiado en que vamos a mejorar la temporada, pero no va a ser fácil. Pasaremos momentos muy difíciles y no podemos volvernos locos si el equipo empieza irregular o los resultados no acompañan".

Asistencia en Chapín

El club ha batido registros y ha superado la cifra de los 110.000 aficionados en Chapín: "De locos, los que llevamos vinculados al Xerez las últimas temporadas vemos cómo poco a poco la masa social ha ido creciendo, cada vez más niños saltaban al campo para hacerse la foto con los jugadores, pasear por Jerez y ver a alguien con una camiseta del Xerez Club Deportivo hace cuatro años era algo casi imposible. Ese colorido y ese apoyo ni en el mejor de nuestros sueños, ahí el club ha crecido de una forma desmesurada y hay que trabajar para mantenerlo y mejorarlo, es un plus y un aliciente para todos ver 8.000 personas animándonos".

La presión de Chapín

"Sabemos que no es fácil jugar con la presión de Chapín. Tenemos una plantilla muy joven y quizá nos ha faltado un poquito de madurez para sacar los partidos en casa. Los equipos en el último tramo nos planteaban quizá nuestro punto débil, atacar en bloque bajo, nos esperaban atrás y querían cogernos a la contra con espacios y ahí nos ha costado. Ha faltado suerte, arbitrajes más neutrales y jugadores con un poquito más de experiencia en el contexto de jugar ante 7.000 personas y la presión de ganar sí o sí para poder jugar play-off. Esa presión fuera de casa no la hemos tenido".

Próximo entrenador

El club busca sustituto a Checa. El favorito de parte de la directiva es Bruno Herrero, pero hay más candidatos: Abel Gómez, Emilio Fajardo, José María Mena... Preguntado por Bruno, Juan Pedro señala que "lo considero un entrenador de muchísimo futuro, cualificado y superpreparado, trabajador y que cubre un perfil de los que a mí me gustan. Checa se ha ganado a la mayoría de la afición pero cuando firmó en el Xerez no se le conocía. Prefiero un perfil de entrenador joven aunque no tenga tanta experiencia, gente joven con ganas de trabajar e ilusión. Pero si el club decide firmar un entrenador con más trayectoria, igualmente porque intento disfrutar y aprender de todos. Lo que tengo claro es que al entrenador que firme, con mayor o menor trayectoria, lo tenemos que defender como el mejor, como el nuestro y darle toda la confianza y los apoyos para que los resultados, en el caso de que no lleguen al principio, no sean un lastre y nos condicionen porque en el fútbol hay que saber tener memoria, pero también paciencia y esa calma para en momentos difíciles no cargar contra el entrenador o los jugadores. Necesitaremos el apoyo de todos".