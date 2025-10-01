Juan Pedro Ramos: "Los resultados van a llegar, debemos tener tranquilidad y paciencia"

Juan Pedro Ramos Sevilla 'El Pirata' (Jerez, 26/07/1975) es sinónimo de Xerez CD. El actual integrante del cuerpo técnico de Diego Galiano es xerecista de cuna, leyenda de la entidad y santo y seña de una afición que le adora, no sólo por su forma de ser, actuar y de sentir los colores, también por su trayectoria y por el pundonor con el que defendió la elástica del Deportivo durante las nueve temporadas que permaneció en la entidad. A sus espaldas, 217 partidos como futbolista y casi los mismos como primer entrenador y segundo... Toda una vida dedicada a 'su Deportivo', para el que compuso una versión flamenca del himno. Igualmente, el jerezano desempeña trabajos burocráticos en la entidad y fue coordinador de cantera... De todo un poco...

El Pirata ha vivido mil batallas en la historia del club. El equipo se enfrenta este domingo (12:00) en el Álvarez Claro al Melilla, un rival al que los xerecistas se han enfrentado con su actual denominación en nueve oportunidades y de ellas, en cuatro en tierras norteafricanas estuvo presente el técnico como futbolista. "Podría contar mil anécdotas, pero, sinceramente, la memoria nunca ha sido mi fuerte y no todas las tengo claras... Mi etapa de futbolista me queda muy atrás, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que para nosotros era una plaza complicada. El viaje en avión o en barco, el campo, el rival, que solía ser de los fuertes de la categoría... Siempre nos costó puntuar. Jugamos partidos duros y en algunos nos llegamos a dar bien. Ahora, lo que puedo decir es que las estadísticas están para romperse, los grandes equipos se caracterizan por lograr retos importantes. Seguro que el Xerez CD se va a levantar allí, vamos a puntuar y a entrar en una dinámica positiva. Las estadísticas no están de nuestro lado, pero también hay datos positivos, ascendimos dos veces a Segunda A después de empatarles".

El Xerez CD perdió el domingo en Chapín su primer partido como local ante el Estepona 0-1 en el descuento, la decepción llegó a la grada y hasta a los dirigentes, ya que el presidente reprochó a los jugadores su actitud en el vestuario. Los técnicos no son tan negativos. "Fue un palo, es el segundo que recibimos así, y te queda un sabor amargo. El fútbol son resultados y pasan estas cosas, de haber sumado dos puntos en estos dos partidos se estaría hablando de otra forma. Esto acaba de empezar y claro que sabemos que tenemos que mejorar. Con todos los respetos, esas derrotas llegaron más por fallos nuestros que por aciertos del rival. Hay que tener tranquilidad y paciencia, que los resultados van a llegar".

Juan Pedro confía en la reacción del equipo y en lograr un resultado positivo en Melilla. / Manuel Aranda

Hay que ser exigentes, pero con los pies en el suelo, un equipo no se forma de la noche a la mañana"

Además, Juan Pedro explica que "el Estepona tiene una gran plantilla y tenía un gran entrenador, al que cesaron después de ganar nuestro partido, y es raro, pero cada casa es un mundo y en todas se cuecen habas. Jugaron play-off la pasada temporada, han empezado mal, llegaban en descenso, y, quizás, no supimos jugar con esa ansiedad, esa necesidad de puntos que traían y no les metimos más caña. En la primera parte estuvieron bien y en la segunda apretamos, no marcamos, les dimos vida y se llevaron un partido que era de empate en circunstancias normales. Nos faltó más presencia en el área en los minutos finales, estamos desafortunados de cara al gol".

El Xerez CD arrancó la temporada con unas expectativas muy altas, pero no ha conseguido despegar, tiene cuatro puntos y está lejos de la zona alta. Bajo el punto de vista del entrenador, "como he comentado antes, hay que tener paciencia y estar tranquilos. Queda un mundo, la liga es muy larga. Hemos cometido fallos en los minutos finales que nos han costado muy caro y hay que corregirlos. Hay que ser exigentes, pero con los pies en el suelo. Tenemos un cuerpo técnico nuevo y una plantilla nueva y un equipo no se forma de la noche a la mañana, crece poco a poco".

Y recuerda: "Al principio de temporada, todos los equipos peleamos por meter la cabeza en la parte alta de la tabla, todos queremos estar arriba en una categoría que es la que es, en la que los roles y los detalles van marcando diferencias con el paso de los partidos. Todas las jornadas hay sorpresas y, luego, el fútbol te pone en tu sitio. Seguro que ahora hay equipos abajo que terminarán arriban y al revés, sucede todas las temporadas. El nivel de exigencias en el Xerez CD es grande, queremos darle muchas alegrías a nuestra afición y la dinámica va a cambiar seguro".