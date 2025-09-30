El Xerez CD pasa página y se centra en conquistar una plaza inexpugnable

La derrota del Xerez CD ante el Estepona por 0-1 en el descuento todavía colea entre los aficionados, enfadados por la imagen del equipo y entre los dirigentes -el presidente bajó a vestuarios para abroncar a la plantilla-, pero el Deportivo pretende olvidar el revés cuanto antes y ya está centrado en el encuentro del domingo (12:00) en el Álvarez Claro para medirse a la UD Melilla, un escenario que no se le ha dado bien a lo largo de su historia, aunque siempre hay una primera vez.

Los azulinos visitarán a una escuadra renovada, que el pasado curso militó en el Grupo V, y que ha encomendado su nuevo proyecto a Rafael Ocaña y Alberto Cifuentes, director deportivo y entrenador, respectivamente, que el año pasado pertenecieron al Villanovense, escuadra que perdió la categoría pese a su gran reacción final en el play-out con el Real Madrid C. Los dos tienen experiencia en este nuevo grupo y lo conocen bien.

Formación del Melilla el pasado domingo frente a La Unión en Totana. / UD Melilla

El rival

El inicio de temporada de los melillenses, que realiazaron en verano hasta 16 incorporaciones entre las que destacan jugadores imporantes en sus equipos la pasada campaña como Segura (UCAM), Alvarito y Quindimil (La Unión), Julio Iglesias (San Fernando), Pitu (Orihuela), David Alfonso (Linares), Robles, Abreu y Olmedo (Villanovense), el central sanluqueño Pelón (Águilas) o el portero Franganillo (Unión Adarve), no está siendo el esperado, ya que el objetivo es pelear por los puestos altos de la tabla para buscar nuevamente el ascenso a Primera RFEF.

El equipo de Cifuentes suma los mismos cuatro puntos que el de Diego Galiano y tampoco está cumpliendo las expectativas, es décimo. Ha ganado un partido, 2-0 al UCAM como local en un choque que despertó la ilusión entre sus aficionados, pero luego perdió 1-0 en Yecla, empató a dos con la Deportiva Minera en casa en un encuentro accidentado, que comenzó ganando 2-0 y que acabó igualando con nueve jugadores por la expulsión de Abdelah y la lesión de Armenteros con todos los cambios realizados en el último minuto, y el domingo, nueva decepción al caer ante La Unión por 1-0 en un partido en el que no mostró una buena versión.

El Xerez CD visitó por última vez Melilla en la temporada 00/01, empató a uno y al final el curso logró el ascenso a Segunda A. / Pascual

Las estadísticas, en contra

El Xerez CD, de este modo, no lo tendrá fácil, ya que visitará a un rival también herido y que necesita sumar de tres. Y, además, las estadísticas, esas que dicen están para romperse, le son adversas. Ha visitado en nueve ocasiones el Álvarez Claro para enfrentarse al actual UD Melilla, todas en el Grupo IV de la extinta Segunda B, y no ha ganado. Ha perdido en seis ocasiones y empatado en tres. Curiosamente, cuando, logró dos de esas igualadas ascendió.

En la 91/92, con José Enrique Díaz, llegó el primer encuentro entre ambas escuadras y el choque terminó con empate a cero. Los azulinos se mostraron negados de cara al gol, pero sumaron un punto importante de cara a su moral. En el curso siguiente (92/93), el Deportivo rindió visita a los blancos en la última jornada de liga, ya tenía asegurado el play-off de ascenso a Segunda A con Delfín Álvarez, y perdió 2-0 de forma justa con unos futbolistas ya pensando más en el bonito reto que tenían por delante que en el choque, aunque finalmente la fase de ascenso no fue buena y ascendió el Leganés.

El 8 de diciembre del 93 (93/94) regresó a la ciudad norteafricana y tampoco tuvo fortuna, cayó por 1-0 con una diana de Paco Luna en los últimos minutos. Y en la 94/95, nuevo revés. En un fallo defensivo, encajó el gol de la derrota (1-0), reaccionó en el segundo acto, pero su mala primera mitad le condenó.

Fernando Román, protagonista... local

En la 95/96, un xerecista ilustre fue el gran protagonista del encuentro, pero vistiendo la camiseta del Melilla (2-1). El delantero jerezano, que la temporada anterior había abandonado el Deportivo, ajustició a su exequipo con dos goles (51' y 62') neutralizando el de Chumilla (43'), que estrelló hasta dos balones en el poste en dos excelentes lanzamientos de falta. En ese cuadro local el portero era el jerezano y exxerecista Manolo Ruiz.

En la 96/97, los xerecistas acariciaron el triunfo, pero se tuvieron que conformar con otro empate a uno. La escuadra entrenada por Pedro Buenaventura, que recaló años más tarde en el Xerez CD, igualó en el minuto 74' un choque que los azulinos tenían totalmente controlado y que ganaban desde el 24' con una diana de Fali. Un penalti inexistente que transformó Cano sirvió en bandeja a los locales la injusta igualada. José Carlos fue expulsado en el último minuto por una agresión a Juan Pedro Ramos, ahora integrante del cuerpo técnico xerecista, y, según denunció el club tras el partido, un policía nacional intentó golpear al defensa jerezano con su porra en la banda. Además, nada más pitar el colegiado el final del partido, el secretario técnico del conjunto blanco saltó al campo y cogió por el cuello Óscar. El Xerez CD logró el soñado ascenso a Segunda A ese ejercicio tras completar una sobresaliente liguilla y un tramo final de campaña impresionante.

Tras un paréntesis de un año -el tiempo que duró la andadura azulina en Segunda A-, nuevo enfrentamiento en la 98/99 y derrota. En esta oportunidad, el Deportivo también cayó de penalti. El guardameta Ramón, que debuta, cometió pena máxima sobre Camacho y Cano lo anotó. El árbitro anuló un gol al delantero azulino Raúl Molina de forma rigurosa (1-0). Y en la 99/00, la derrota más abultada. Los azulinos perdieron por 4-1 y se dejaron los tres puntos y el liderato en el Álvarez Claro. Maikel hizo el tanto xerecista, que era el 2-1.

La última visita

Ambas escuadras se vieron las caras por última vez el 4 de febrero de 2001, en una campaña (00/01) histórica para el Xerez CD, ya que terminaría logrando el ascenso a Segunda A. La cita terminó en tablas (1-1). Fali Montes adelantó al Deportivo tras un centro de Pineda, que recogió un gran pase interior de Emilio Viqueira (36') y en el 70' igualó Iarley. En el Xerez CD jugaron Ramón Martí, Juan Pedro, López Ramos, Antonio, Jesule, Moreno, Mendoza, Viqueira, Fali Montes (Mena, 62'), Cachorro (Francis, 75') y Julio Pineda (Canito, 80').