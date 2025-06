Los jugadores del Xerez CD Armengol y Ricky, pendientes de ofertas de Primera Federación

El Xerez CD 25/26 no para. Tiene trabajo adelantado en el capítulo de fichajes, pero no descuida las renovaciones de algunos futbolistas que fueron importantes el pasado curso y que son del agrado de los técnicos, pero no todas están siendo fáciles de concretar. Hasta el momento, han dado ya el sí al Deportivo el central Josete Malagón, el centrocampista Adri Rodríguez y el pichichi Nané, pero están estancadas las del delantero sub-23 Armengol y la del lateral Ricky Castro.

La dirección deportiva del Xerez CD contactó con ambos futbolistas hace varias semanas y les expuso la intención de seguir contando con sus servicios, pero ninguno de los dos ha respondido hasta el momento de forma afirmativa. Los dos manejan propuestas de superior categoría que podrían culminar y dejar al cuadro azulino sin sus dos futbolistas.

En el caso de Armengol, el Osasuna Promesas, que finalmente logró la permanencia en Primera RFEF, ha mostrado su interés en el azulino, que llegó al club hace dos temporadas en Tercera RFEF con el visto bueno de un Miguel Ángel Rondán, ahora en la Balona, que confía plenamente en el potencial del navarro.

El atacante disputó la campaña pasada 30 partidos, más de 1.300 minutos y anotó tres goles (Villanovense, Deportiva Minera y Linares), mientras que su aportación en el ascenso a Segunda RFEF se reflejó en 35 partidos disputados entre Liga y Copa RFAF, aunque sólo fue titular en cuatro ocasiones, y marcó cuatro dianas y dos de ellas fueron en un doblete al Gerena (1-3).

El caso de Ricky es diferente. El lateral ya está contrastado en la categoría y se están interesando por su situación tanto clubes tanto de Segunda como de Primera RFEF y se está tomando un tiempo para estudiar la propuesta del Xerez CD.

Ricky es del agrado de Diego Galiano, un entrenador que le conoce a la perfección, ya que le tuvo a sus órdenes en el Atlético Antoniano antes de que recalara en el Deportivo el pasado verano. En Lebrija, jugó 33 encuentros, 27 de ellos como titular.

Mientras, el esperado sí de Charaf está ya confirmado y será oficial en las próximas horas. El mediapunta de Los Palacios vestirá por tercera campaña consecutiva la elástica xerecista. El sevillano firmó por el Deportivo en el mercado de invierno de la temporada 22/23 y fue importante en el ascenso a Tercera, aunque las lesiones le jugaron una mala pasada, y anotó tres goles. El pasado curso también fue importante para Checa y hasta finalizó la temporada jugando en un puesto que no era el suyo tras las salidas de David García y Ulloa en el mercado de invierno.