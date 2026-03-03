Mati Castillo vio la quinta y se perderá el partido del domingo ante el Recre

Por tercera jornada consecutiva, el Xerez CD perderá a un futbolista por sanción. Así, si ante la Deportiva Minera fue Guille Campos el que cumplió ciclo, el pasado domingo ante el Yeclano Deportivo tocó el turno a Josete Malagón. El domingo, por su parte, será el extremo cántabro Mati Castillo quien no podrá jugar por acumulación de cartulinas.

Castillo vio su primera amarilla en la jornada 6 frente al Almería B, y posteriormente, ante la Minera, jornada 8, ante el Real Jaén, jornada 13, y el pasado domingo ante el Yeclano Deportivo. Pero además, en la jornada 15, frente al Atlético Malagueño, el comité de competición entró de oficio al celebrar el gol de la victoria de su equipo con una dedicatoria a su tía. Aunque inicialmente el árbitro no le mostró amarilla, el comité entró posteriormente y le sancionó con otra amonestación, que es la quinta.