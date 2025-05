Migue Ángel: "Mi decisión es personal, he cumplido otro ciclo exitoso en el Xerez CD y quiero disfrutarlo como aficionado"

Punto final a la tercera etapa de Miguel Ángel Rodán en el Xerez CD. Tranquilo, emocionado y arropado por casi todo los integrantes del consejo de administración del Deportivo, el ya exdirector deportivo azulino ha querido dejar claro que su decisión se debe a motivos personales, no a cuestiones económicas o de disparidad de criterios con los fichajes, confiesa que el cargo desgasta, que se siente xerecista y que siente que ha cumplido un nuevo ciclo del que quiere disfrutar desde fuera. No será desde muy lejos, ya que está a un paso de convertirse en nuevo responsable de la parcela deportiva de la Balona, club que acaba de descender a Tercera. Nuevos retos de los que no ha querido hablar porque "sería una falta de respeto a mi club".

Rondán comenzó explicando que "me despido de mi tercera etapa en el Xerez CD. Ahora se lleva llorar, pero yo estoy muy feliz porque me quiero ir disfrutando de esto. Es una decisión personal, aunque sé que todo el mundo hace elucubraciones y busca un motivo, pero no hay otro que el motivo personal. Creo que he cumplido un ciclo muy existo dentro del club y quiero disfrutarlo desde la tranquilidad y como un aficionado más del Xerez CD, que es el club de mi vida".

El técnico recordó que "he estado en el Xerez en todas las facetas y, afortunadamente, casi siempre con bastante éxito. Jugué aquí doce temporadas, me marché y me tuve que ganar fuera un nombre para volver para dirigir la cantera. Regresé y dejé a todos los equipos en las máximas categorías, incluso el Xerez B estaba peleando por ascender a la antigua Segunda B y el primer equipo llegó a Primera División, en lo que supuso un hito histórico. Luego, volví y no me fue buen ese año, pero ahí están las hemerotecas, la plantilla estaba hecha y poco pudimos hacer, aunque la responsabilidad la tenía por el cargo. Entiendo que el club me debía una oportunidad y yo se le la debía al club. Titín volvió a confiar en mí para esta nueva etapa y me voy satisfecho, con una tranquilidad enorme y feliz por el trabajo. Quiero dar las gracias a todo el mundo, desde Titín a toda su junta directiva, a Piru, que es un trabajador incansable, dos personas que no creo que sean más xerecistas que yo, pero sí igual, y dejo aquí a un hermano, a Miguel Gallo, con el que he trabajado codo a codo durante estos dos años y medio".

No sabe si es un adiós o un hasta pronto, "eso el tiempo lo dirá. De momento, me voy con una satisfacción enorme y está claro que me marcho con mucha pena, es el club de mi vida, me he formado aquí como persona y como profesional".

A la hora de ofrecer detalles sobre los motivos de su adiós insiste en el plano personal. "Desde que saltó la noticia he oído motivos de todo tipo, desde que era porque el club iba a firmar a un entrenador que yo no quería hasta el económico. Las opciones que el club baraja para el banquillo las hemos puesto encima de la mesa Migue y yo y son las que creemos idóneas para que el club siga creciendo. Y lo del tema económico mejor ni hablar. A mí el club me debe muchísimo dinero, lo que no ganaría en diez años porque era de otras etapas en el fútbol profesional, y nunca he reclamado porque es el club de mi vida y tengo pruebas con una sentencia judicial. Es más, para la última quita del concurso también me rebajé, por dinero no es. Es, por decirlo de alguna manera, para disfrutar de la vida, que eso no tiene precio. Cuando le comenté a ellos que me quería marchar, lo pusieron todo a mi disposición y no era cuestión de negociar nada, les expliqué los motivos y los entendieron".

Su decisión ha sido meditada, aunque "estoy aquí muy a gusto, es mi casa, es mi club... Pero, llega un momento, como he comentado, que quiero disfrutar de lo conseguido. Dejo al club en una situación inmejorable para seguir creciendo. Vivir ese momento en el que parecía que nos íbamos a morir con la gente desilusionada es tremendo y también tremendo lo que se vive ahora cuando llegas a Chapín y ves a la gente volcada... Todo eso lo quiero disfrutar desde la tranquilidad y no desde la vorágine de dentro y con sufrimiento".

Uno de sus peores momentos en la entidad llegó "al principio, cuando veía como el club de nuestras vidas se moría. Cuando llegué hace dos años y pico, estábamos en una situación muy complicada, con la gente muy desilusionada, no creo que hubiera más de 400 o 500 personas en el campo y teníamos riesgo incluso descender de Tercera a División de Honor. Eso supone un sufrimiento enorme cuando no eres solo un trabajador, eres xerecista".

En el momento del adiós, para la afición tiene palabras de agradecimiento: "Sólo puedo decir cosas buenas porque la afición me ha tratado espectacular desde el primer momento. Solo tengo palabras de agradecimiento, primero para los dentro que me han dado la vida, y a los de fuera. El león que esta herido, ha despertado y lo que no podemos es parar. El contagio está ahí, la ciudad vuelve a sentirse xerecista, con camisetas en la calle y banderas en las ventanas y eso no puede parar. Miguel Ángel pasa y el club sigue. Hay que apoyar a la gente que esté y animando para que el club vuelva a ser lo que fue porque la ciudad así lo demanda cada día.

La planificación del próximo curso está "avanzada, hay mucho trabajo realizado, pero son ellos los que lo deben seguir o no" y sobre su futuro en la Balona se muestra hermético: "No tengo nada y no me gustaría hablar de otro club que no fuera el Xerez aquí. Si asumo otro reto, tengo que respetar a este club y será luego el momento de hablar".

El presidente, sorprendido

Juan Luis Gil, presidente azulino, admite que "su marcha para mí es una sorpresa porque no me esparaba que diera un paso al lado. Nosotros, si hubiésemos querido retenerlo como a los jugadores, pues podíamos haberlo hecho por contrato, pero se ha portado muy bien y no le podíamos retener. De bien nacidos es de ser agradecidos y no le hemos puesto impedimentos. Nos hubiese encantado que siguiera, nos ha comentado sus motivos y los tenemos que respetar. No podemos retener a nadie. Él se lo ha ganado todo con su trabajo. Cuado confié en él estaba en el Arcos, que tenía problemas, y con nosotros ha vuelto al candelero. Le deseo la mejor de las suertes, el Xerez CD siempre será su casa y seguimos trabajando. Hay mucho camino avanzado y seguimos adelante. El Xerez es así, aunque me hubiese gustado que se quedara mucho más tiempo".