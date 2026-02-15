Miguel de la Fuente: "Me voy contento, el equipo ha tenido personalidad"

La otra cara de la moneda en Chapín fue el técnico del Linares, Miguel de la Fuente, satisfecho con el punto arrancado ante el Xerez. "Tengo que hacer un balance positivo porque veníamos de una última salida fuera de casa ante la Deportiva Minera donde no competimos de ninguna manera. Para mí el punto es positivo porque creo que el equipo ha tenido personalidad para una vez que, nos hemos llevado al mazazo del penalti, cuando nos hemos soltado un poco, hemos querido coger el balón y hemos aplicado prácticamente muy bien el plan de partido. Queríamos ahogar un poco la salida del rival y apenas les hemos dejado poder encontrar sus puntos fuertes, y a partir de ahí hemos ido creciendo en el partido".

"En la segunda parte, no hemos generado todo el peligro que igual queríamos, hemos llegado, hemos generado ese balón parado y hemos tenido el premio del punto. Es cierto que con la expulsión, al final hemos tenido que defender, pero bueno, me voy contento con este punto que nos hace llegar a esa cifra de 30 que parece que no, pero nos sirve para superar esa barrera psicológica".

De la Fuente consideró que tras el empate "hemos ido a por el partido, porque sabíamos que si el partido llegaba al final, teniendo el Xerez CD que apretar, íbamos a tener espacios para correr y nosotros en eso somos buenos. El problema es que a veces, cuando te has visto con el partido muy cuesta arriba, has conseguido empatar, también empiezas a tener ese miedo a perder lo que ya tienes, pero la idea era esa, volver a tener balón, que Manny se incorporara por fuera, encontrar a Talaverón y Harper con balones al área, ya que sabíamos que los pocos goles que había encajado aquí el Xerez eran de balones laterales, tanto con el Estepona como con el Lorca. La pena ha sido que nos hemos quedado con uno menos, pero bueno, nos vamos contentos, teniendo en cuenta con el rival que estábamos jugando y en el escenario que estamos jugando".

El preparador del Linares elogió la labor de Jack Harper, que reapareció con gol. "Jack nos da unos recursos que no tenemos, Hugo Díaz, Diego, David nos dan unas cosas, pero Harper esa presencia en área, esas vigilancias de centrales, ese anularnos dos jugadores que tienen que estar en vigilancia con él, nos genera muchos espacios y bueno, tiene ese instinto como puede tener Hugo, pero en acciones a balón parado. Jack pues es un jugador que marca diferencias en la categoría".