Moussa y Moi dan un nuevo triunfo a un serio Xerez CD (2-1)

El Xerez CD de Diego Galiano sigue creciendo. El Deportivo se ha impuesto en el Antonio Gallardo de Arcos al Sevilla Atlético, de Primera Federación, en su sexto test de pretemporada por 2-1 y continúa invicto. Moussa Sissokho, muy participativo, abrió la lata en el último minuto de la primera mitad, Aitor puso las tablas en el inicio del segundo acto, y el central Moi firmó el triunfo tras una falta lateral. Fue mejor el cuadro azulino y se llevó con justicia un choque equilibrado.

Tras la cita ante el Chiclana en el Pedro Garrido, Galiano sobre el verde arcense contra el filial volvió a apostar por muchos de los futbolistas que parten con más opciones de ser titulares. De la Calzada ocupó la portería, con Ricky y Charcartegui en los laterales, Moi y Josete en el centro de la defensa. Ismael y Charaf en la medular, con Jaime López en la mediapunta, Javi Rodríguez y Franco en las bandas y Moussa Sissokho como ariete.

Charaf, agarrado del brazo por un rival, volvió a ser titular en la medular junto a Ismael. / Eduardo Rabaneda

Pese al calor, el partido fue intenso desde el inicio, con unos primeros veinte minutos igualados, pero, poco a poco, el Deportivo le fue tomando el pulso al juego y se hizo con el control, mostrándose superior a los hispalenses. El viento soplaba fuerte, también se convertía en protagonista, pero no podía evitar los primeros acercamientos de los azulinos. Primero, Ricky no superó al portero por poco (27') y más tarde la tuvo Sissokho (38'). Justo antes del descanso llegó el premio a la insistencia de los xerecistas. El ariete Moussa Sissokho acertó a hacer el 1-0 en el 44'.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro de Jesús Galván salió más entonado y en el 48', Aitor empató. Las fuerzas se equilibraban, pero el Deportivo no bajaba la guardia y Moi, después de varias llegadas de su equipo, nuevamente adelantó a los suyos. 1-2. Minuto 58. El central, atento en el área pequeña, aprovechó una falta lateral que tocó Josete de cabeza. La pizarra de Galiano, un enamorado de la estrategia, comienza a funcionar.

Josete y Franco reclaman una falta al árbitro del encuentro. / Eduardo Rabaneda

Con el marcador a favor, hasta superada la hora de juego el entrenador jerezano mantuvo el once. En el 65' realizó siete cambios de una tacada. Entraron Santos, Mancheño, Adri Rodríguez, Nané, Mati Castillo, Leo, Fuentes y Guille Campos. Con los cambios en los dos equipos, el partido no perdió ni emoción ni tensión y el último cuarto de hora fue de dominio visitante, que rozó la igualada en un par de oportunidades, pero el marcador ya no se iba a mover.

Nuevo triunfo del Xerez CD, que sigue sin perder en pretemporada y esta vez superó a una escuadra de superior categoría y más rodada. Buenas sensaciones para un equipo que ya va tomado forma de cara al inicio liguero el próximo 7 de septiembre en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil.

Once inicial del Xerez CD en el Antonio Gallardo ante el Sevilla Atlético. / Eduardo Rabaneda