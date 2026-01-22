Nané: "Queda mucho, pero el equipo está muy convencido de que puede pelear por todo"

Con su gol ante el Águilas del pasado domingo, Nané García acumula cinco dianas en la presente temporada. Ha tomado parte en 17 encuentros, ocho como titular y nueve saliendo desde el banquillo. El delantero cordobés confía en prolongar su racha esta semana en Lebrija y poder superar las ocho dianas con las que terminó la competición la pasada temporada.

"La verdad es que estoy en un buen momento, tanto físicamente como de cara a gol, y bueno, espero seguir con la racha. El otro día nos quedamos la sensación de que se nos habían escapado dos puntos, pero bueno, estamos ahí, seguimos en la pelea que es lo que todos queremos".

Sus últimas goles "me han dado tranquilidad, y cuando uno tiene confianza, todo se ve de distinta manera. Los delanteros vivimos del gol y ojalá pueda seguir así porque eso también ayudará al equipo a mantener la buena dinámica. Todavía queda mucha competición, y estamos convencidos de que podemos pelear por todo, primero asegurar el play-off pero también por quedar primeros. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora".

Sobre la posible llegada de gente de arriba, Nané reconoce que "yo voy a seguir trabajando como hasta ahora, y evidentemente, como ocurre con el resto de equipos, el club querrá reforzarse y mejorar la competencia, que eso, de alguna forma, nos viene bien a todos. Los equipos de arriba quieren subir, los de abajo quieren salvarse y bueno, es algo normal. Nosotros nos hemos reforzado por ahora con Zeki, que es un jugador que viene de categoría superior y creo que nos va dar mucho".

La visita al Municipal de Lebrija "será difícil", asegura el ariete xerecista. "Ellos son fuertes en su casa y es un campo en el que hay que ser muy intensos y se juega poco el balón, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero hay que ir allí a pelear y a tratar de conseguir los tres puntos. Al final es un equipo más de la categoría, y aunque ellos, por las dimensiones del campo, saben bien a lo que juegan, estamos convencidos de que podemos ganar".

Preguntado si Galiano le ha dado algunas claves de cara al encuentro, Nané deja claro que "mejor que el míster no conoce nadie al Antoniano, y bueno, nos ha dado algunas pautas y estamos trabajándolas para tratar de sacar algo positivo y conseguir los tres puntos".