El nuevo 'look' del Xerez con Galiano

La cuenta atrás ha comenzado. Lo que empezó siendo un secreto a voces está a punto de hacerse oficial. Diego Galiano será el encargado de suceder a José Carlos Checa como entrenador del Xerez CD después de dos temporadas con luces y sombras, en las que en la primera el nazareno firmó el ascenso a Segunda RFEF como campeón del Grupo X y en la segunda se quedó a las puertas del play-off a Primera RFEF cuando lo tenía a tiro, con un calendario benévolo que completó de la peor forma posible.

La reunión entre el representante del preparador jerezano y los dirigentes azulinos ha sido muy positiva y las dos partes están a expensas de rubricar la propuesta, que el técnico valora de forma positiva, y a la que le faltan pequeños flecos. Lo normal es que en las próximas horas o este mismo martes, tras el visto bueno de Galiano y de los abogados tras redactar el contrato, se anuncie de forma oficial.

Galiano ha demostrado en las últimas tres temporadas y media al frente del Atlético Antoniano que es capaz de lo mejor si lo dejan trabajar, por lo que se espera un Deportivo de autor, con su sello muy marcado y muy presente, que, evidentemente, es diametralmente opuesto al Xerez CD de Checa, reconocible en su primer curso y desdibujado en el segundo por sus continuos cambios. Juego vertical, presión alta y asfixiante, equipo compacto, con las líneas juntas, rápido en el repliegue, centrales contundentes, un pivote con gran protagonismo, dos extremos muy abierto y un nueve referente son algunos de los rasgos más característicos del 'libreto de Galiano'. A diferencia de Checa, será complicado ver al Xerez CD 25/26 con una línea tres, puesto que al jerezano le gusta la defensa de cuatro y únicamente varía su 1-4-1-4-1 para decantarse por el 1-4-2-3-1. Lo que seguramente sí se verán, serán algunos goles de estrategia, ya que le encanta trabajar las acciones a balón parado. De hecho, la pasada temporada, cuando su equipo se impuso al Xerez DFC por 2-1 con dos tantos similares en saques de esquina, explicó en rueda de prensa: "Es trabajo diario, según cómo se comporten los rivales, se estudia. Nos ha salido y otras veces no sale. Los jugadores creen, han ejecutado las acciones técnicas y han estado acertados. Por mucha piazarra que meta uno, si las acciones técnicas no son buenas no hay goles". Los futuros jugadores del Deportivo deberán tomar buena nota.

El Xerez CD comenzó a realizar movimientos en su plantilla nada más finalizar la temporada, anunció el regreso al Ceuta de Taufek tras cumplir su cesión, apalabró la renovación de Santos, Geovanni, Josete y Adri Rodríguez, se ha marchado Isma Gil, han firmado a Ángel de la Calzada y negocian la continuidad de Ricky, Charaf y Armengol, pero las decisiones se han detenido hasta que se cierre la llegada del entrenador.