‘La otra cara del fútbol en Jerez’, una amena forma de abrir el año

La docencia, la investigación, el fútbol y desde hace unos meses también su pequeña Jimena son las grandes pasiones de Ernesto Alba Reina, jerezano licenciado en psicopedagogía. Tras publicar a principios de 2018 su obra 'Breve historia del fútbol en Jerez, luces y sombras del xerecismo', un manual de consulta en el que recoge con datos contrastados la evolución del fútbol en nuestra ciudad, ahora lanza un nuevo libro, desenfadado, distinto y plagado de anécdotas y curiosidades capaz de sacar una sonrisa a los lectores.

Después de muchos meses de trabajo de campo, recopilando datos en internet, bibliotecas y hemerotecas, durante el confinamiento Alba Reina dio rienda suelta a su capacidad para transmitir su forma de concebir el deporte rey y le puso rostro a su nueva obra, 'La otra cara del fútbol en Jerez', con la que pretende que "todos encaremos el nuevo año con una sonrisa, que ya bastante mal lo hemos pasado durante 2020".

'La otra cara del fútbol en Jerez', que se puede adquirir por Amazon a un precio muy asequible, 5,20 euros, consta de 200 páginas y está estructurado "en veinticuatro capítulos. Cada uno está lleno de datos curiosos de ámbito nacional y local. Además, todos los capítulos van acompañados de fotografías de la época, que ayudan a contextualizar los hechos narrados".

Anécdotas divertidas

La idea surgió "cuando investigaba para mi anterior libro. Encontré muchas noticias divertidas y anécdotas que habían sucedido en el fútbol jerezano, pero que no tenían cabida en esa obra, basada en datos históricos y más estadísticos. Me parecieron algunas interesantes y me dio por recopilarlas todas para que los aficionados las pudiesen conocer. Merece la pena porque son realmente divertidas".

Al margen de los datos recopilados durante sus meses de investigación, la obra también incluye "algunas vivencias personales, de amigos y conocidos que me han ayudado a completar el libro. Soy muy aficionado y en los campos de fútbol he visto y oído de todo y también en los medios de comunicación. De ahí he sacado anécdotas que los xerecistas seguro recuerdan porque son buenísimas".

Desenfrenada celebración del Xerez CD

De entre todas ellas, destaca una "en una emisora de radio local. Fue increíble, con una entrevista a un delantero del Xerez CD recordando cómo celebraron el último ascenso a 2ª A. Pensaba que no estaban en el aire y se desmelenó. La celebración, por lo que contó, fue por todo lo alto y el locutor le tuvo que cortar para advertirle que estaban en antena y que parase".

En esa línea, "recuerdo como la afición brindó un gran banquete a un portero del Jerez FC por su actuación en un derbi ante el Cádiz y resulta que ese partido lo perdieron por 6-0 y también se enfadó muchísimo en agosto del 81. El club anunció un amistoso en Domecq contra el Sao Paulo y cuando acudió al campo se encontró con la Universitaria de Sao Paulo, un equipo de jóvenes jugadores que nada tenía que ver con el importante equipo brasileño de aquella época".

Un árbitro xerecista

Llama la atención en el libro la referencia a un árbitro que pitaba sus encuentros con la camiseta del Xerez CD debajo de la suya. El colegiado se llamaba Antonio Camacho Jiménez, en los años 70 alcanzó notoriedad en Primera y llegó a ser internacional. Antes que árbitro fue portero, jugó en el Atlético de Madrid y pasó de forma efímera por el Jerez CD en la temporada 53/54.

"El Xerez CD -subraya- le concedió la insignia de oro en agosto de 1971, según recogió la prensa de la época, porque nunca olvidó su paso por el club y es cierto que portaba debajo de su camisola negra la azul del Xerez. Luego, se vio envuelto en una serie de escándalos por sobornos y compra de partidos. Todos los indicios apuntaban hacia él, pero las acusaciones nunca quedaron suficientemente probadas".

El gol más rápido del mundo, de Sergio Narváez en Sevilla

Otro dato que destaca y que en su momento no pasó desapercibido fue "el tanto anotado por Sergio Narváez al Sevilla C en la Ciudad Deportiva en la temporada 18/19 con Nene Montero en el banquillo. El gol del xerecista es el más rápido de la historia del fútbol mundial, según algunos estadistas. Lo consiguió desde el centro del campo a los tres segundos y dieciocho milésimas".

No pasa por alto tampoco "los derbis con el Cádiz, la famosa llegada del 'Pantera' Benítez al Aeropuerto de Jerez con un enorme radiocasete, imágenes del Xerez CD vistiendo de azulgrana o como Lola Flores hizo el saque de honor de un partido en Domecq y confundió al Xerez con el rival".

Araujo y Yordi, pichichis xerecistas

Del mismo modo, dedica varias páginas a narrar la historia de los dos pichichis azulinos en Segunda. "El único conocido era Yordi, en la 07/08, pero mientras investigaba descubrí que el primero había sido Juan Araujo. Fue el máximo goleador de Segunda con el Xerez FC en dos temporadas seguidas, la 43/44 con 21 tantos y la 44/45 con 24".

Alba pretende que todos los lectores "pasen un rato agradable y que los aficionados tengan la oportunidad de conocer datos de todo tipo sobre el Xerez CD en particular y el fútbol jerezano en general".

Valga de ejemplo "la anécdota que protagonizó Javier Clemente, cuando era seleccionador nacional y visitó Jerez para jugar en febrero de 1995 un partido contra Alemania en Chapín. En rueda de prensa, con su habitual ironía, espetó a los periodistas que si le dieran a elegir, entrenaría antes al Jerez Industrial que al Real Madrid".

Un jerecista, abanderado en el Mundial de 1930 en Uruguay

Por Jerez han pasado jugadores de nivel que luego han acabado alcanzando éxitos importantes y, entre ellos, se encuentra "Juan Luqué, que fue portero del Jerez FC y en el Mundial de 1930 en Uruguay fue el abanderado de Méjico como seleccionador".

Para el autor, "el fútbol es pura pasión y cada uno defiende sus colores a muerte, pero no podemos perder de vista nunca que es eso, sólo fútbol".

Por último, no cierra la puerta a seguir sorprendiendo a los aficionados xerecistas con nuevos proyectos. "Ideas siempre hay, algo esta ahí en la recámara, pero ahora tengo menos tiempo con el nacimiento de mi hija Jimena".