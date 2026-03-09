El partido del Xerez CD contra La Unión, también en sábado

El Xerez CD se va a jugar las opciones de luchar por el ascenso en las próximas jornadas. Restan ocho para acabar la temporada y el Deportivo se encuentra en una inmejorable posición: tercero con 45 puntos, empatado en la segunda con el UCAM Murcia, rival que tiene que visitar próximamente Chapín, y a cuatro del liderato que ostenta el Águilas. Los azulinos, tras vencer al Recrdativo, han dado el 'sorpasso' a un Decano al que también supera en el golaveraje particular y ahora tienen tres puntos de ventaja sobre la sexta plaza que ocupa el Real Jaén.

El conjunto de Diego Galiano tiene un tríptico de tres encuentros consecutivos que va a jugar en jornada de sábado. El primero, el próximo día 14 contra el Atlético Malagueño, colista de la tabla con 14 puntos y virtualmente descendido, ya que está a 19 de la permanencia con 24 por disputar. El encuentro se disputa en la Ciudad Deportiva malaguista a partir de las cinco de la tarde.

También se conocía el horario del Real Jaén-Xerez CD de la 29ª jornada, a jugar el Sábado de Pasión, 28 de marzo, en el Nuevo La Victoria a las 17:30. Y ahora ya hay también día y hora para el choque en Chapín contra La Unión Atlético. El partido frente al equiop malagueño-murciano se disputará el sábado 21 de marzo a las 19 horas.