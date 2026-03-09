Zeki Díaz: "El míster tiene razón, sé que puedo dar mucho más y lo voy a dar"

El Xerez CD batió al Recreativo de Huelva con un gol de Zeki Díaz y se ha colocado tercero en la tabla con los mismos puntos, 45, que el UCAM Murcia y a cuatro del líder Águilas, que sufrió para derrotar (3-1) al Puente Genil. Los azulinos han sacado adelante los dos partidos consecutivos que tenían en Chapín frente a Yeclano y Recre, en los que Zeki ha tenido un papel fundamental: en el choque contra los murcianos asistió a Chuma y frente al Decano aprovechaba un disparo de Franco que se marchaba fuera para aparecer en el segundo palo y acertar con la portería de Javi Lario.

Zeki llegaba al Deportivo en el mercado de invierno procedente del Atlético Sanluqueño, debutaba con gol en la derrota frente al Antoniano y se retiraba lesionado en ese mismo encuentro por problemas musculares. Luego, contra el Linares sólo duraba 45 minutos por un rodillazo que le impidió jugar en casa de la Minera y por fin ha podido enlazar dos titularidades consecutivas. Con el gol de la victoria ante el Decano, se ganaba definitivamente a la afición.

"Un triunfo importante, con un rival grande y con un ambiente espectacular. Ha sido un trabajo increíble de todos, no voy a decir nombres, porque son todos. Al final ha sido un trabajazo increíble. Y el ambiente es una de las cosas por las que viene uno al Xerez", comentaba el atacante en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Esto es exigente, pero es que a cualquier jugador le gusta este ambiente, tener una afición que te empuja, lo que dice el míster, que se nota cuando están así, porque es que jugamos con un jugador más y contra uno de los grandes equipos de la categoría, un histórico, al igual que nosotros. Venían en una dinámica brutal, 11 partidos sin perder, pero venían a Chapín y nosotros teníamos muchas ganas de demostrar lo que llevamos dentro".

Zeki cree que merecieron un resultado más abultado frente al Decano, aunque lógicmente se queda con los tres puntos: "Estoy seguro que podemos dar mucho más, ha sido un partidazo de todos. Ellos han tenido la suya, Ángel ha estado muy bien, la verdad. Han tenido un par de ellas, pero es que nosotros nos podríamos haber ido con un marcador un poco más alto, pero bueno, gracias a Dios, nos hemos llevado los tres puntos, que es lo importante".

Zeki trata de marcharse de su par en el partido de este domingo contra el Decano. / Manuel Aranda

Tanto contra el Yeclano como frente al Recre se ha visto por fin un Xerez CD que después de hacer el 1-0 ha ido a por el segundo, una de las cosas que se le achacaba al equipo. Zeki apunta que "el objetivo es intentar salir así todos los partidos. Nosotros trabajamos individualmente y colectivamente para intentar dar el cien por cien en todos los partidos. Hay veces que, o por mérito del rival o por demérito tuyo, que no es posible. El objetivo al final es intentar que sean las menos veces posibles. Somos humanos y es complicado dar siempre el 100%, pero estoy seguro de que al equipo esto le va a venir muy bien y que vamos a tirar para arriba, porque yo he visto algo bonito ahí dentro".

Y es que el triunfo contra el Recre, al que además se le gana el golaveraje particular, es un golpe en la mesa: "Consciente o inconscientemente tú te das cuenta, un proyecto como es el del Recre, que es para quedar primero, porque no nos podemos engañar y eso es así, y les hemos ganado allí y aquí, también con un buen fútbol, con un buen juego, jugando al ataque y teniendo muchas ocasiones. Esto nos motiva para decir somos el Xerez y tenemos que ir a por los tres puntos en todos los partidos".

Diego Galiano comentaba tras el partido que espera más del atacante sanluqueño y este le da la razón: "Diego es muy exigente, yo estoy de acuerdo con él, yo sé que puedo dar mucho más. He tenido, como quien dice, tres ratos, porque en Lebrija tuve un problema en el aductor, no pude entrenar en la semana y no pude jugar de inicio contra el Melilla. Después lo del rodillazo, que me ha tenido una semana y media liquidado. Cuesta un poquito más, porque entras, vienes bien con ritmo, pero al final tienes que parar, te llevas dos semanas sin entrenar y eso cuesta un pelín más. Pero el míster tiene razón, individualmente estoy seguro de que puedo dar mucho más y estoy seguro que lo voy a dar. Estoy contento, pero no me puedo relajar, ni yo ni el equipo, porque es que ahora queda lo más duro y lo más bonito a la vez".

El sábado, duelo contra el colista, un Atlético Malagueño que en las últimas semanas se ha ido entonando. En la Ciudad Deportiva malaguista cayeron Xerez DFC y Extremadura y esta jornada perdían en casa de la Minera en el tiempo de descuento tras ir ganando 1-2. Zeki advierte: "Estoy seguro de que va a ser un partido súper difícil, pero no nos podemos engañar que al final una victoria como la de hoy te tiene que dar un plus de motivación, que estamos luchando por algo bonito en la categoría. Y no estoy diciendo que el sábado vayamos a ganar seguro, pero estoy convencido de que si el equipo sale así, vamos a tener muchas más posibilidades de ganar que si el equipo sale con otra mentalidad".