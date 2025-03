La rajada del entrenador del San Fernando tras perder contra el Xerez CD en Chapín

El San Fernando se presentaba en Chapín invicto en 2025 pero la imagen del equipo isleño ha sido "penosa" en palabras del entrenador azulino Dani Mori. El técnico no estaba nada contento con el partido de sus jugadores, ha asumido su responsabilidad y espera que también lo haga su plantilla, aseguró que el Xerez CD fue "mejor en todo" y pidió disculpas a la afición y a los más de doscientos seguidores que se situaron en el Fondo Norte del Municipal.

Lo primero de todo, comenzó, "quiero pedir disculpas por el desastroso partido que hemos hecho, no he reconocido a mi equipo en ningún momento, no hemos hecho abstolutamente nada de lo que habíamos desarrollado durante la semana. La semana de entrenamientos había sido muy buena, veíamos que podíamos ganar aquí y bien ganado y el resultado que se ha dado... y no sólo el resultado, porque pierdes 2-0 y le das la enhorabuena al rival, pero es que ni siquiera hemos competido y eso es lo que no podemos hacer".

"Pedir disculpas -reiteró- pero no el típico tópico de decirlo porque es lo mínimo que podemos hacer y de corazón, porque no hemos representado al club, el primero yo en el sentido de que cuando hay un partido de estas características el máximo responsable es el entrenador por las decisiones que he tomado y si volviese atrás lo hubiese gestionado de otra manera y hubiese hecho mil cambios porque no hemos estado a la altura ninguno, desde el entrenador hasta el último de los futbolistas"

Posteriormente, comentaba que "asumo mi responsabilidad, pero todos y cada uno de los futbolistas que han participado hoy aquí tienen que asumir la suya y es la única manera de tener la humildad suficiente para entender el partido tan lamentable que hemos hecho aquí, sin quitar ni un ápice de mérito al gran partido que ha hecho el Xerez y darles la enhorabuena por la temporada que está haciendo y por el partido, nos han pasado por encima desde el primero al último de los futbolistas y desde el primero al último del cuerpo técnico. Han sido muy superiores a nosotros, reconocer la derrota y tener el orgullo para mirar para delante, ser conscientes de que así no podemos presentarnos a los terrenos de juego y que la única manera que hay de salir es con humildad y teniendo personalidad por no decir otras palabras"

Mori añadía que "no es el resultado sino la imagen que hemos dado, me duele profundamente por acada aficionado azulino que ha venido aquí, que ha pagado una entrada y venía con ilusión por ver a su equipo y vernos ganar o al menos dar la cara y no la hemos dado, no he reconocido a mi equipo, es la primera vez que que veo a un equipo mío bajar los brazos así en el minuto 60, ni los que entraron en la primera parte, ni los que entraron en la segunda ni yo tampoco... Un equipo mío es de las primeras veces que veo una situación así, no me ha gustado nada y en este sentido, a revertirlo y que no vuelva a suceder. Ni la semana pasada éramos los mejores de la categoría ni hoy podemos hacer lo que hemos hecho, somos las mismas personas y los mismos profesionales y tenemos que tener una constancia y un rendimiento lineal. Veníamos de muchos partidos sin perder, es el primer partido que perdemos este año y corta la dinámica y no ha podido ser de la peor manera. El resumen es ese, han sido mucho mejores en todo. Pido disculpas en la parte que me toca y todos deben asumir el penoso partido que hemos hecho. Si tienen la humildad para asumir cada uno su responsabilidad nos irá mejor en el futuro".

Para acabar, señalaba que si pudiese volver atrás haría "otro tipo de planteamiento, alineación, prepararlo de otra manera porque lo que vi durante la semana me invitaba a pensar que podíamos ganar aquí. Si volviese atrás no repetiría lo que hemos hecho porque ha sido un desastre. El Xerez ha hecho un partido muy bueno, ha estado a su nivel incluso un punto superior, le damos la enhorabuena, pero tengo que preocuparme de los míos, nos vamos a casa muy dolidos, analizar lo que ha pasado e intentar revertir la situación".