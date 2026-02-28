El regreso de Charaf, el mejor remedio para volver a ganar

Tras los empates ante Estepona y Linares y el tropiezo ante la Deportiva Minera del pasado fin de semana, el Xerez CD necesita imperiosamente reencontrarse con la victoria ante el Yeclano en Chapín, en partido a disputar este domingo a partir de las 18 horas.

El equipo de Galiano no puede tropezar más veces si no quiere descolgarse de la lucha por el ascenso, pues a día de hoy, y once jornadas después, está fuera de los mismos.

Los azulinos se han concienciado durante toda la semana, buscando así la conjura necesaria para romper con esta mala dinámica coincidiendo con los dos partidos que tiene ahora en casa, hoy ante el Yeclano y el domingo próximo ante el Recreativo.

Las buensa noticias para el técnico xerecista es la recuperación de Charaf, un futbolista fundamental hoy por hoy en el Xerez CD y que se ha perdido los dos últimos encuentros por problemas de rodilla, Zequi Díaz, que no jugó ante la Minera por una dolencia en la espalda y Guille Campos, que regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones.

La mala noticia, por contra, será la sanción por acumulación de amarillas de Josete, y la consabida baja por lesión de Jaime López, operado esta misma semana de una rotura de menisco.

Respecto a un posible once, la principal duda será la vuelta o no de Charaf al equipo titular. El palaciego ha trabajado con normalidad durante la semana e incluso, tal y como reconoció el propio Diego Galiano en la rueda de prensa del pasado viernes, cuenta con serias opciones de ser titular. Si finalmente, ambas partes optan por reservarlo, el puesto en el once podría ser para Jaime Fuentes, que ya dejó detalles interesantes en el último partido en casa ante el Linares, ganándose a pulso esta posibilidad.

Novedad será también Guille Campos en el eje de la zaga, ocupando así el hueco que deja el sancionado Josete.

Un once posible estaría formado por De la Calzada bajo palos, con Javi Rodríguez, Moi, Guille Campos y Felipe Chacartegui en línea de cuatro, con Adri, Ismael y Charaf o Jaime Fuentes en el centro del campo, Zequi Díaz por banda izquierda, Ricky o Mati Castillo en banda derecha y Chuma como referencia ofensiva.

El resto de citados son el meta Marcos Alconchel, Leo Vázquez, Bless, Franco Junior, Zelu, Nané y Moussa Sissokho.

En el Yeclano, el técnico Iván Ruiz cuenta con bajas importantes, especialmente en defensa, donde pierde por sanción al central jerezano Pedro Melli, expulsado el pasado domingo ante La Unión, el lateral izquierdo Asier Seijo, por acumulación de amonestaciones y el central Jordan, con problemas musculares.

En cambio, sí podrá contar con Josema, que arrastraba molestias en los isquios, pero finalmente se ha recuperado.