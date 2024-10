Reina, descartado en el Xerez CD para Lebrija y David Santisteban, con molestias en el cuello

Jerez/Miguel Reina volverá a ser baja en el Xerez CD por sus problemas de rodilla este domingo (12:00) ante el Atlético Antoniano en Lebrija, una cita que ha levantado mucha expectación y en la que los xerecistas estarán arropados por más de 300 aficionados. El centrocampista azulino tiene líquido en su articulación y no puede forzar, por lo que se va a perder su cuarto partido esta temporada. En la sesión de entrenamientos que el Deportivo ha llevado a cabo en La Granja este jueves por la mañana tampoco se ha ejercitado con normalidad el delantero Santisteban, con una contractura en el cuello.

El goleador azulino -anotó el tanto del triunfo ante La Unión, también el de la victoria en Granada y marcó el 3-1 al Juventud Torremolinos en Chapín después del doblete de Nane- no debe tener problemas para estar listo para el domingo, pero los técnicos y los fisios le están cuidando.

El Deportivo mostró en la última jornada una buena imagen en el Municipal ante el equipo de Calderón, al que se impuso por 3-1, pero Checa y su cuerpo técnico ya están ultimando los preparativos del partido y volverá a retocar su once, pensando tanto en el rival, que no ha perdido en casa esta temporada y no lo hace desde noviembre del pasado año, y de las características del terreno de juego, totalmente diferente a Chapín. Es más pequeño y de césped artificial.

Pozo Fernández, el árbitro

El partido en el Municipal ya tiene colegiado designado. El choque lo arbitrará el ceutí de 31 años Antonio Pozo Fernández, que cumple su segunda temporada en la categoría. Este curso ha dirigido ya dos encuentros, en la segunda jornada en este Grupo IV pitó el San Fernando, 0-Águilas, 0 y en la cuarta jornada, el Coria, 1-Conquense, 0 del Grupo V. El pasado curso, el de su estreno en Segunda RFEF, impartió justicia en 13 duelos, que se saldaron con cinco triunfos locales, otro cinco visitantes y tres igualadas.