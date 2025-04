Romerito: "El partido contra el Xerez CD es una final que hay que ganar por lo civil o lo criminal"

Romerito, técnico de la Balona, tiene una complicada misión, salvar del descenso a Tercera RFEF a uno de los históricos del fútbol provincial y regional que atraviesa un delicadísimo momento. Los linenses ocupan plaza de descenso con 30 puntos, a tres del play-out que marca el San Fernando y a seis de Xerez DFC y Deportiva Minera. El equipo blanquinegro recibe este domingo al Xerez CD y, de paso, espera un favor en Chapín para dar alcance a los isleños en caso de vencer a los de Checa.

El técnico afincado en Jerez, que vive su tercera etapa en la Balona, no ha iniciado su andadura con buen pie, ya que suma dos derrotas ante Orihuela y Águilas. Por eso indica que el encuentro contra el Deportivo es "una final que ganar sí o sí por lo civil o por lo criminal". Sobre el equipo de Checa, apunta que es una escuadra "muy intensa con las cosas muy claras en cada momento del partido y hay que intentar que no se sientan cómodos.

Tras dos derrotas, Romerito prepara cambios, "tres, cuatro o cinco" porque "cuando no consigues victorias tienes que probar con otros futbolistas, están entrenando bien y me lo están poniendo difícil. Hay que cambiar cosas que no estábamos haciendo bien y esta semana la he visto más clara, hemos trabajado muchísimo las finalizaciones. Vamos probando y si un jugador no rinde como yo creo se quedará fuera del once y entrará otro hasta que demos con la tecla y se consigan victorias".

El entrenador sevillano añadía que "esta semana he estado con muchos temas individuales de futbolistas porque tienen que mejorar, ser un poco más contundentes en muchas acciones y no cometer errores, el fútbol casi todos los goles son por cometer errores continuos y es lo que intentamos, que no sean varios que es lo que te cuesta el gol" y con respecto a su implicación decía que "duermo al día cuatro o cinco horas, estoy pensando las 24 horas en el equipo, analizo los entrenamientos en vídeo, hablo con Carlos, con Chico, pensando en qué podemos hacer para mejorar y darle más confianza a los futbolistas, pero al final los resultados son los que te lo dan todo y los actores que juegan los partidos son ellos. Tenemos una final y desde el minuto uno tenemos que estar no al cien por cien concentrados sino al doscientos, tenemos que ir al límite".

También afirmó que el presidene es el que "más preocupado está" por la situación del equipo y cree que a sus futbolistas les hace falta un buen resultado para ver el futuro de forma más optimista: "Físicamente los jugadores están bien, pero nos faltan los resultados, la debilidad que tenemos es esa, que nos tenemos que saber levantar. Si ganamos el domingo vamos a reforzarnos y lo veremos todo de otra manera".