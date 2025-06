La sentida despedida de Diego Domínguez al Xerez CD: "Con mucha pena..."

El Xerez CD ha comenzado este lunes 2 de junio a anunciar los jugadores que no van a continuar en la plantilla y el primer nombre que se ha conocido es el de Diego Domínguez, pichichi la temporada 23/24 que se rubricó con el ascenso a Segunda RFEF. El delantero sevillano se ha despedido en redes sociales con un sentido adiós: "Llegó uno de los peores momentos que desgraciadamente me toca vivir. Me marcho de la que ha sido mi casa durante dos años, del club que me devolvió la ilusión y donde más querido me he sentido. Con mucha pena y una espinita clavada por no poder seguir defendiendo este escudo, pero con la tranquilidad de que lo di todo dentro y fuera del campo para levar al Xerez y a Jerez a lo más alto".

Diego agradece "a la directiva y cuerpo técnico, que como ellos dicen el Xerez será lo que los xerecistas quieran" el apoyo que ha recibido estas dos campañas, "en especial a Checa y Miguel Ángel Rondán por su confianza incondicional, también a Juan Pedro 'Pirata', Parrita, Alan, Juan Estapia... Gracias por meterme el veneno xerecista en las venas y recordarme siempre quienes somos, pero sin nunca olvidarnos de donde venimos y lo que hemos sufrido para volver donde estamos".

El punta ha mencionado "a todos y cada uno de mis compañeros, los verdaderos artífices de devolver la ilusión por el Xerez a Jerez. He tenido la suerte de compartir vestuario con muy buenos profesionales, pero mejores personas. La familia que hemos formado en cada entrenamiento, cada viaje, cada celebración, cada derrota... Gracias de corazón porque ninguno de nosotros habríamos sido nada sin el compañero de al lado".

Y cómo no, ha tenido palabras para los aficionados: "El Xerez es grande por su gente y por ello, GRACIAS, AFICIÓN, por gritar mis goles como si los marcárais ustedes, por corear mi nombre cuando más falta me hizo y por animarme cuando me fallaron las piernas. Y gracias a las peñas que forman parte de este escudo: Sector on Tour, Hools XCD, Peña Vaso Ancho, Peña la Penúltima, Frente Capillita, Peña Rafa Verdú... y más que me olvidaré. Gracias a todos, xerecistas".

Por último, se despide diciendo que "es fácil decirlo, pero pocos lo sentimos de verdad, habéis conseguido a un xerecista más en la grada, que espera y desea que quien venga y vista esta camiseta quiera, defienda y respete al Xerez Club Deportivo. Jerez tiene ganas de Xerez. Que nunca más nos den por muertos y quien lo haga, estará majara".