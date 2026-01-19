Sergio López, fisioterapeuta del Águilas: "No es coherente que alguien que debe velar por la seguridad, te agreda"

El fisioterapeuta y nutricionista del Águilas FC, Sergio López, ha hablado esta mañana al portal Todo Águilas para contar lo sucedido en la jornada de ayer en Chapín, en la que fue agredido por el supuesto jefe de seguridad del Xerez CD. López señaló que "estoy todavía dolido porque fue todo muy inesperado. Me cuesta abrir la mandíbula y comer, pero bueno, para lo que podría haber sido estoy bien".

"Llegamos escoltado por la Policía al estadio, como solemos hacer siempre por protocolo, y allí nos abren personas del Xerez, entiendo que serían del Xerez porque llevaban el chaquetón del club, aunque no sé quién les pagará. Llegamos, cierran las puertas y al bajarnos del autobús, voy a coger la nevera, cruzando la pista y veo que hay un pequeño altercado, no sabía qué había pasado. Al miembro de seguridad del Xerez lo estaban sujetando gente de nuestro club y se estaba provocando una trifulca. Me metí para separar, porque estaban agarrando a nuestro entrenador de porteros, y estando de espaldas, recibo un puñetazo en la mandíbula por esta persona".

El nutricionista explicó que tras lo sucedido "llamamos a la polícia y nos preguntaron qué había ocurrido. Además, solicitamos una ambulancia porque queríamos que me viera un médico ya que me dolía la mandíbula. La Policía me escoltó hacia la ambulancia, y a la hora de salir del estadio vi que la persona que me había agredido estaba allí junto al vestuario del Xerez. Fuimos a urgencias, me hacen una placa y vuelvo al campo, que en ese momento ya había empezado el partido".

Sergio López ha reconocido además que "la denuncia la pondré a lo largo del día de hoy en la comisaría de Águilas, porque la Policía de Jerez me dijo que la pusiera tranquilo aquí, que tengo el parte de lesiones, y ellos tenían identificada a la persona".

El miembro del cuerpo técnico del Águilas reconoció que "desde el Xerez se han puesto en contacto conmigo para pedirme disculpas", y que "voy a poner la denuncia y que la justicia decida qué pasa. No es normal que entremos a un campo y cuando te bajes del autobús, alguien con un chaquetón del Xerez venga a agredirte. No me parece coherente que alguien que en teoría tiene que velar por la seguridad, actúe así".

Por último, y al preguntarle si en la ida hubo algun problema, Sergio López admitió que "esa persona estuvo aquí en el partido de ida, y personalmente no tuve ningún problema con él, no sé por qué ha podido ser. Si que es verdad que por la tensión pudo haber algún problema, pero se calmó todo, como ha pasado en otros partidos".