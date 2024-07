Sergio López promete "trabajo y esfuerzo" en su presentación como jugador del Xerez CD

Jerez/Sergio López es otro de los jugadores sub-23 del Xerez CD llamado a ponerle las cosas complicadas a los más 'veteranos' del Deportivo. El extremo derecho sevillano llega procedente del Utrera, equipo en el que disputó 31 partidos, 21 de ellos como titular, y después de anotar tres goles. Se formó en la cantera de su Tomares natal y también defendió la camiseta del Ciudad de Lucena. Afronta su etapa como azulino "ilusionado y con ganas" y promete en su presentación "trabajo y máximo esfuerzo".

Juan Luis Gil, presidente del club xerecista, y Miguel Ángel Rondan, director deportivo, le han acompañado en su estreno y ambos han destacado de él sus ganas y su progresión. Rondán le ha definido como "un jugador joven, de banda, de velocidad, con chispa, con desborde, con ganas y esperemos que ofrezca el rendimiento que todos deseamos y que estamos convencidos de que nos va a dar. Como he comentado con los otros jóvenes, son los más importantes del equipo porque, al margen del rendimiento que pueden ofrecer, son los que hacen funcionar al resto. Si ellos funcionan, no dejan que los contrastados se relajen. Son los que le dan plus y chispa al equipo, espero que Sergio sea uno de ellos Por la evolución que está llevando será un jugador importante aquí".

El joven azulino se ha mostrado en sus primeras semanas como xerecista "contento, me estoy sintiendo bien, aunque la pretemporada está siendo de mucho trabajo, la carga es alta. Estamos cogiendo sensaciones poco a poco y estamos deseando que llegue la temporada para poder pisar Chapín".

Sergio López, con Rondán, Juan Luis y uno de los patrocinadores del club. / Xerez CD

La competencia en banda es dura, sé que me tengo que poner las pilas y la oportunidad me llegará

A la hora de definirse lo hace como "un jugador de equipo, que no ahorro esfuerzos, puedo ir al espacio y aportar goles. De todos modos, de mí destaco mi trabajo y mi esfuerzo" y no le teme a la dura competencia que va a tener con otros pilares importantes de banda del plantel, entre ellos Iago Díaz. "La competencia será dura, pero es positiva y ayuda a crecer. Llegué sabiendo lo que había, sé que me tengo que poner las pilas y, como he comentado antes, me toca trabajar duro y estoy seguro que me llegará mi oportunidad".

El equipo se estrenará ante el UCAM Murcia en Chapín el próximo 31 de agosto o 1 de septiembre y cree que "será un partido muy difícil, pero tenemos que enfrentarnos a ellos tarde o temprano. Va a ser el primero, en casa, con nuestra afición y lo esperamos con ilusión y ganas. También tenemos la Copa y me hace una ilusión especial".

Por último también destacó el papel de la afición azulina, que lo considera "un plus, se nota mucho el apoyo, es que así empiezas casi ganando los partidos. Nos apoya al máximo, tenemos que trabajar para devolverle lo que nos da y ofrecerle alegrías. Así, conseguiremos los objetivos, vamos a intentar que Chapín sea una fiesta cada domingo".