Sin tirar a puerta, imposible ganar

Sin tirar a puerta es imposible ganar. Sería la conclusión a sacar de la derrota del Xerez CD en su visita a Llano del Beal, donde se midió a la Deportiva Minera de Checa, un rival directo. Los azulinos fueron incapaces de sobreponerse al tempranero gol local y ofensivamente apenas crearon ocasiones de peligro en otro mal partido. Los de Galiano encadenan su tercera semana sin ganar y pierden comba con respecto a la cabeza de la clasificación.

El Xerez CD se presentó en Llanos del Beal plagado de bajas, una circunstancia que obligó a Diego Galiano a cambiar su alineación. Así, con respecto al último partido en Chapín, el técnico dio entrada en el once a Chacartegui, que volvía tras más de un mes fuera de los terrenos de juegos, Ricky, Bless y Nané. En cuanto a la disposición, Javi Rodríguez pasó al carril derecho ante la baja por sanción de Guille Campos, Chacartegui ocupó el carril zurdo, y en mediocampo, Galiano reforzó la medular dando entrada a Bless, que acompañó a Isma y Adri. Ricky ocupó la mediapunta izquierda, , y Chuma, con bastante movilidad, acompañó a Nané arriba.

Como esperaba, dadas las dimensiones del campo, pequeño y de césped artificial, el partido comenzó con intensidad, con poco juego de balón y pelotazos continuos de uno y otro equipo buscando la segunda jugada. Sin embargo, nada más empezar, cuando apenas se habían jugado 7 minutos, Pitu aprovechó un balón centrado desde banda que peinó Rubén Mesa y éste, astutamente, anotó el 1-0.

Otro instante del encuentro. / Jaime Benítez

Tras el gol, el Xerez CD trató de hacerse con el control del partido, dirigidos por un buen Isma. Ricky llevaba peligro por banda izquierda, y la vuelta de Chacartegui comenzó a notarse pues no sólo es un defensa sólido, sino que cuando llega a arriba, siempre crea complicaciones al rival. A pesar de todo, fue la Minera quien estuvo a punto de ampliar el marcador a los diez de partido. Un córner botado por Omar Perdomo lo remató alto Alarcón. La réplica llegó en una acción ensayada de falta por parte del Deportivo que Ricky mandó por encima de la portería.

Con dos equipos muy intensos, las ocasiones apenas existieron, aunque los duelos en mediocampo fueron una constante. La Minera buscaba salir a la contra aprovechando cualquier imprecisión en la zona ancha del Xerez, y los de Galiano chocaban una y otra vez con un rival muy plantado y que conoce a la perfección cómo jugar en este campo. Tampoco ayudó la actuación del colegiado catalán Xabier Alins, que señaló como falta a Nané una acción que podría haber supuesto el empate a los 24 minutos, y que a partir de entonces, se mostró especialmente sibilino en algunas de sus decisiones, sobre todo con faltas e interrumpciones que evitaron que los visitantes se metieran en el partido.

A la media hora, en otro balón parado, Alarcón volvió a cabecear por encima de la portería de Ángel de la Calzada, y justo antes del descanso, Omar Perdomo ejecutó con maestría una falta lateral, a la que el meta tuvo que responder con una buena parada. El Xerez CD cerró el primer tiempo ofreciendo una buena imagen a nivel defensivo y de intensidad, pero sin tirar ni una sola vez entre los tres palos.

Tras la reanudación, Diego Galiano trató de reconducir la situación, dejando en el vestuario a Bless y a Chuma y dando entrada a Zelu y Franco Jr. Sin embargo, lejos de mejorar, el Xerez fue a peor, y en ningún momento, salvo un atisbo a falta de quince minutos, puso cerco a la puerta de Álex Lázaro. La única aproximación con peligro llegaría a los seis minutos del segundo tiempo, en una buena cabalgada de Isma (de lo mejor ayer junto a Chacartegui) que cedió a Franco pero su centro se pasó sin que nadie lo rematara.

La Deportiva Minera, por su parte, trataba de aprovechar los espacios que dejaba el Xerez CD para irse arriba. En una de esas, Pitu, a los diez de la reanudación, pudo haber sentenciado el partido, pero su disparo se marchó a la derecha de la meta de Ángel de la Calzada.

Chuma, en una acción del partido. / Jaime Benítez

El partido, no obstante, pudo cambiar un minuto después, cuando el árbitro perdonó la segunda amarilla a Alarcón por una entrada a destiempo. Sin embargo, Xabier Alins, que durante todo el encuentro no ayudó al desarrolló del mismo, cortando constantemente el juego con faltas insignificantes, miró para otro lado. Checa sí se dio cuenta y apenas dos minutos después retiró a su futbolista del campo.

El Deportivo era incapaz de trenzar jugadas, en parte por la intensidad y la presión a la que le sometía la Deportiva Minera, muy seria defensivamente hablando. Su única opción eran balones largos buscando a Nané, y luego a Sissokho, que entró por el cordobés, a falta de media hora, pero sus intentos naufragaban una y otra vez ante el buen hacer de los dos centrales locales, Mirapeix y Manu Galán, inexpugnables en todo el duelo. El segundo de los locales pudo llegar en un disparo desde la izquierda de Álex Macías al que respondió brillantemente De la Calzada enviándolo a córner.

El único tiro entre los tres palos del Xerez CD llegaría a falta de un cuarto de hora. Fue Zelu en un lanzamiento de falta lejano que el meta atajó sin despeinarse. El propio Zelu tuvo en sus botas el empate en una buena acción personal minutos después que se marchó rozando el poste de la meta de Álex Lázaro. La respuesta, en la acción posterior, la firmó Omar Perdomo, con una volea desde la frontal que se fue a la izquierda de la meta xerecista.

Galiano quemó sus naves con Jaime Fuentes y Mati, pero su equipo fue incapaz de perforar la meta de un sólido rival, que no dejó jugar a nada en los últimos minutos, pero llevándose justamente los tres puntos. El Xerez CD, por su parte, encadenó su tercera jornada sin ganar, sumando sólo dos puntos de los últimos nueve.