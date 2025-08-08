El LVI Torneo San Ginés, una invitación irrechazable para el Xerez CD del Ayuntamiento de Arrecife

Cambio de planes en la recta final de la pretemporada del Xerez CD. El Deportivo tenía previsto disputar el próximo 30 de agosto un amistoso en el Ciudad de La Línea frente a la Balona, que cuenta con Miguel Ángel Rondán como director deportivo y con David Sánchez como técnico. Ahora, cambia el Campo de Gibraltar por Canarias. El club azulino ha sido invitado por el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) para participar en el LVI Trofeo San Ginés, el más antiguo del fútbol insular y el octavo más longevo de España. El torneo se jugará los días 27, 28 y 29 en la Ciudad Deportiva Lanzarote, que cuenta con un terreno de juego de césped artificial de última generación recién inaugurado, y se trata de un cuadrangular con la presencia de tres equipos de Segunda Federación junto a los conejeros.

El Trofeo se tenía que haber disputado esta semana,. pero problemas logísticos en el traslado de los tres equipos y alojamiento en la localidad lo impidieron. Xerez CD, UD San Sebastián de los Reyes y CD Tenerife B, equipos que esta temporada van a competir en la Segunda Federación, cuarta categoría nacional del fútbol español. El cartel se completa con la participación de la UD Lanzarote como equipo anfitrión y que tendrá que renunciar a disputar esa semana el Torneo de Los Remedios.

El trofeo será presentado la próxima semana de forma oficial, pero ya se conocen algunos detalles. El miércoles 27 (20:00) se pondrá en marcha con la disputa de la primera semifinal que enfrentará a la UD Lanzarote ante la UD San Sebastián de los Reyes. Al día siguiente, el jueves 28, y a la misma hora, entrará en liza el Xerez CD contra el CD Tenerife B. La final está fijada para el viernes. A las 17:45 está previsto que se celebre el encuentro por el tercer y cuarto puesto y a las 20:00 la final.

El Deportivo ha comunicado a la Balona la invitación por parte de los canarios y, ahora, buscan una nueva fecha para la disputa de un partido que había despertado mucha expectación.