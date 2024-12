Vanessa Calvo: "El 2024 ha sido para enmarcar y le pido lo mismo a 2025, a los xerecistas nos gusta ilusionarnos"

Vanessa Calvo Córdoba es jerezana por los cuatro costados, xerecista, cercana y derrocha optimismo. La actual secretaria del consejo de administración del Xerez CD desembarcó en la entidad de forma paulatina, primero echando un cable a la directiva con los temas burocráticos y luego metida de lleno en la batalla diaria. Hace un balance muy positivo de 2024, aboga por un 2025 igual de bueno que el año que está a punto de marcharse, se muestra orgullosa del crecimiento de la masa social del club en estas últimas temporadas y no olvida los malos momentos que "nos han hecho madurar a todos".

–¿Cómo la convencieron para embarcarse en esta aventura?

–Yo era asesora fiscal de la empresa de la compañía de seguros para la que trabaja el presidente, Juan Luis Gil, y de otra compañía que tenía antes. El sabía que yo era muy xerecista porque mi marido le hacía las camisetas al Xerez cuando nadie apostaba por nosotros, y cuando hablaba conmigo siempre me decía que podía echarles un cable y les puse en las primeras reuniones en contacto con el Bufete de Cepero y Salido porque les conocía de cuando estábamos juntos en el Consejo de la Unión de Hermandades y nos hicieron un trabajo espectacular. A partir de ahí empecé, empecé como secretaria, ayudándole con los papeles y todas esa cosas y ya está. Y, a partir de ahí, es que ni me preguntaron. Me dijo, yo no te voy ni a comentar ni a preguntar nada, da por hecho que vas a ser la secretaria. Y, ahora mismo, estoy encantada, no me cambio, no me arrepiento.

–¿Cómo ha visto la evolución del club en estos años?

–Ha sido brutal y, aunque parezca que no ha habido tiempo ni para asimilarlo, nosotros sí que lo hemos tenido porque tenemos muchas horas de trabajo a la espalda, esto no ha sido que ha tocado la flauta. Ahí hay cuatro años de trabajo detrás muy fuerte y muy grande y con muy poquitas personas, eso también tengo que decirlo, porque nos hemos visto solos, muy solos Juan Luis, Jorge y yo. Luego, tengo que dar las gracias a todos los que han querido ayudar. Presentamos públicamente la propuesta para unir personas al consejo de administración y se unieron Alejandro Calderón y Dani Marín, pero que por su trabajo en la Junta Andalucía no lo pudo llevar a cabo porque por su trabajo en la Junta de Andalucía no era compatible. Pero no se puede negar que en estos cuatro años hemos avanzado muchísimo tanto institucional como deportivamente, y sobre todo creo que con la vuelta de muchos socios y de otro que no han sido nunca xerecistas y que se han enganchado por la familia, los amigos y por el ambiente. Todo esto supone una ola de optimismo por parte de todos y para todos. Yo creo que todos estamos contentos con lo que se está haciendo.

Vanessa Calvo sonríe en un momento de la entrevista realizada en el Gallo Azul. / Vanesa Lobo

Nuestro objetivo es la permanencia, pero hay que agarrarse a todo lo que venga, lo positivo hay que cuidarlo y somos quintos

–Ha detallado los buenos momentos en todo este tiempo, pero también los habrá habido malos...

–Claro... A mí no se me olvida el no ascenso ante el Ceuta en el último partido de la temporada 20/21, con un Pedro Garrido a rebosar, con casi cuatro mil personas... Aquello fue muy duro porque cuando empezamos a trabajar de cara a la nueva temporada no dimos cuenta que habíamos perdido a mucha gente por el camino, mucha gente que se apuntaban al carro de los momentos buenos. Luego llegó el año de Paco Peña, en el que la cosas tampoco salieron y sufrimos bastante a nivel deportivo y económico. El equipo estuvo luchando por no descender hasta última hora y no se me olvidará nunca el gol en Conil, es que ni me lo creía. Cuando la gente me pregunta por qué gol recuerdo, siempre digo ese. Los del ascenso son tremendos, pero ese que nos alejaba del descenso no se me olvida. Salimos aquel día de allí que parecía que habíamos ganado la Champions. Para nosotros era vital no descender, para todos los que trabajamos en el club el Xerez se tenía que mantener sí o sí, no había otra opción. La pasada temporada también sufrí bastante cuando nos llegó el bache deportivo. Los que hemos vivido tantas cosas con este club llegamos a pensar que nos iba a suceder lo mismo y que nos íbamos a tener que jugar otro play-off con el Lucena o el Puente Genil y yo no quería volver allí nunca más...

–2024 está a unas horas de terminar, defínalo...

–Ha sido para enmarcar en todos los aspectos. Inscribimos el consejo de administración en el BORME, que nadie pensaba que se podía hacer, ascendimos como primeros de grupo, que también hubo un tiempo en que la gente no confiaba porque fallaron los resultados, porque no temblaron las piernas acordándonos de otros momentos y nos pasamos una Feria para recordar. Y el primer tramo de esta temporada también está siendo magnífica, del final de 2024 tampoco nos podemos quejar. Hemos terminado quintos, con 27 puntos y en play-off. Nuestro objetivo es la permanencia, eso lo tenemos claro, pero hay que agarrarse a todo lo que venga, todo lo positivo hay que cuidarlo.

Vanessa Calvo desea / Vanesa Lobo

Hay veces que quieres vender un producto y no te sale tan bien, ahora el Xerez se está vendiendo solo

–Ha hecho referencia a la corriente positiva que se ha generado tras el ascenso del equipo, ¿se esperaba el respaldo de más de 60.000 aficionados en Chapín en esta primera vuelta?

–No esperábamos respaldo, pero no tanto. Veíamos que la gente tiene muchas ganas, pero claro, tú a la hora de la verdad, igual te sacas un carnet, pero tu amigo o tu pareja se saca la entrada. La respuesta está siendo brutal y en el poco tiempo que llevamos con la campaña de abonos para la segunda, los carnés también se están regalando para Reyes estupendamente, la tienda de Adidas del Xerez CD está llena, está como si te vas al Área Sur. Veo a la gente muy involucrada y muy optimista, se ha montado en el carro como nosotros. Hay veces que quieres vender un producto y no te sale tan bien. Sinceramente, ahora mismo es que el Xerez se está vendiendo solo y no sólo por nuestra parte, también por la gente que nos conoce y sabe cómo estamos trabajando.

–¿Qué le parecen los momentos de crispación que se están viviendo en la ciudad después de los incidentes al final del derbi frente al Xerez DFC?

–Intento mantener mucho al margen y no entro en las redes sociales. Mira que soy una tonta de Twitter, pero te encuentras con comentarios de personas que a lo mejor tú no has visto nunca en el fútbol, que dicen que son de nuestro equipo o del Xerez Deportivo FC y realmente no lo son, entran para meter mierda. Eso no me gusta. Como ha dicho nuestro presidente, la situación se tiene que regularizar. Llevamos ya once años con esto y cada uno debe estar con su equipo y seguir su camino, no podemos estar pendiente de lo que quince o veinte dicen o hacen en contra de unos y de otros...

–¿Qué le pide a 2025?

–Uy, al nuevo año le pido que sea por lo menos igual que el 2024. Ni más ni menos. Yo con un 2025 igual, encantada... Ojalá hubiera otro ascenso, pero ahora con fase de ascenso para darle emoción... En serio, el objetivo es la permanencia, lo tenemos claro todos, pero sí que es verdad que si el primer reto se logra pronto... A los xerecistas nos gusta ilusionarnos. Nos vemos quintos y si llega marzo y abril y seguimos ahí... Hay que seguir trabajando, pero con los pies en el suelo y, como dice nuestro entrenador Checa, partido a partido.

A la afición le pido que no abandone a su club, la gente está tan metida porque sabe que somos como ellos, socios que hemos dado el paso de ayudar

–Y a los aficionados, ¿qué les dice?

–Que no abandonen a su equipo. El Xerez CD ha estado amparado esta temporada en todos los lugares en los que ha jugado. El partido con el UCAM es el domingo 12 de enero a las cinco de la tarde, en un horario complicado y con los niños ya en el colegio, pues seguro que nos encontramos allí con xerecistas... A Don Benito, con lo lejos que está, también fueron seguidores... Llegamos al campo una hora antes del partido y no había nadie, no había apenas ambiente y te pasas por Chapín una hora antes del partido y aquello es una alegría. La afición no nos puede abandonar, el equipo se siente muy arropado. Tú hablas con cualquier futbolista y están flipando con lo que están viviendo con un equipo de Segunda RFEF. Ellos están contentísimos y nosotros, igual.

–Hemos vivido muchos momentos en los que la afición y el equipo tuvieron una unión especial, como cuando tuvimos que jugar en Sanlúcar, pero también creo que en Jerez nos apuntamos a las cosas cuando van bien. Ahora mismo, creo que la gente se ha volcado y está tan metida porque sabe que somos como ellos, socios que hemos decido meternos aquí para sacar esta situación adelante. Todos quieren ayudar en todos los aspectos. Ahí está la Agrupación de Peñas, que se vuelca en todo, en la recogida de alimentos para la DANA, en los juguetes para los Reyes Magos. La gente se vuelca por nuestra cercanía. Veo mucha más colaboración, mucha más unión y todo esto nos ha permitido a todos madurar. Acompañar en minoría al equipo por todos los campos de la provincia nos ha hecho crecer y a la afición. Aunque haya gente que diga es que tú no estuviste en Medina o en La Barca, da igual. Lo importante es que han vuelto y lo han hecho con las mismas ganas que tengo yo de trabajar, así que bienvenido sea.