Vía libre en el Xerez CD para cursar la ficha de Zequi

Con la premisa de antes de entrar hay que dejar salir, el Xerez CD necesitaba dar la baja a un jugador de más de 23 años para poder inscribir a Zequi Díaz, el hasta ahora único refuerzo del mercado de invierno de los azulinos. Este movimiento de piezas se ha dado este jueves con la baja del portero sevillano Antonio Santos, que ya no aparece en el listado de licencias del club azulino, por lo que es cuestión de horas que el XCD inscriba a Zequi, quien podrá debutar de esta manera en casa del Antoniano.

Antonio Santos llegó al Xerez CD en la temporada 23/24, proclamándose campeón de liga con el Deportivo y dando el salto a Segunda RFEF. El meta comenzó la campaña siendo suplente de Isma Gil, pero una lesión del vallecano en la segunda jornada le abrió las puertas de la titularidad, dejando la portería a cero en siete jornadas consecutivas, estableciendo un nuevo récord de imbatibilidad en el equipo.

Posteriormente, Checa fue alternando a los dos porteros, que jugaron el mismo número de partidos en Tercera RFEF, 17, sumando 1.531 minutos y encajando sólo 9 goles contribuyendo a que el XCD fuese el equipo menos goleado del Grupo X. El técnico de Dos Hermanas siguió con su misma política de alternar a ambos porteros en Segunda RFEF y Santos de nuevo tenía mucho protagonismo jugando 18 encuentros, acumulando 1.609 minutos y encajando 17 tantos. Esta temporada, el ya exportero azulino sólo ha participado en la segunda jornada contra el Antoniano tras la expulsión de Ángel de la Calzada. Apenas 16 minutos, además de los 90 en la primera eliminatoria de la Copa RFEF en la que el Deportivo caía derrotado 2-0 contra el Molinense.

Por Antonio Santos lleva varios días entrenando con el primer equipo Marcos Alconchel, portero de 19 años que hasta ahora ha militado en el equipo de División de Honor juvenil del Real Betis.