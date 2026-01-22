Los números del Antoniano, rival este domingo del Xerez CD

El Xerez CD, tercer clasificado en el Grupo 4 de Segunda RFEF igualado a puntos con el UCAM Murcia y a dos del líder Águilas, con el que empató hace unos días en Chapín, tiene este domingo uno de los desplazamientos más complicados de la segunda vuelta por no decir el más difícil a casa del Atlético Antoniano, club que Diego Galiano entrenó las últimas tres temporadas y media al que hizo campeón de Tercera, ascendió a Segunda RFEF y clasificó para la Copa del Rey y el play-off de ascenso a Primera Federación.

En efecto, el Deportivo rinde visita este domingo al Municipal de Lebrija (17:00 horas) para enfrentarse a un Atlético Antoniano que no está acusando esta campaña ni la salida del cuerpo técnico ni las numerosas bajas que ha tenido con respecto a la plantilla de las últimas temporadas. En el Xerez CD, por ejemplo, militan cuatro jugadores que Galiano tuvo a sus órdenes en el equipo sevillano: Javi Rodríguez, Jaime López, Chacartegi y Guille Campos. Adri Peral, Raúl Rojas, José Mari -que no se podrá enfrentar al XCD por sanción- y Nacho Cordero son de los pocos que continúan del curso anterior.

De la mano de Lolo Rosano en un cuerpo técnico con los jerezanos Alberto Vázquez y Agustín Reguera como segundo y entrenador de porteros respectivamente, el Antoniano no ha perdido la seña de identidad que le ha caracterizado en las últimas ligas y el Municipal de Lebrija sigue siendo un auténtico fortín. Tanto es así que siete de las ocho victorias que atesoran los lebrijanos se han conseguido en el escenario del choque del próximo domingo.

De esta forma, el equipo sevillano, octavo con 28 puntos y a sólo dos del play-off de ascenso, pasa por ser el segundo mejor local del Grupo 4 sólo superado por el UCAM Murcia. Si los pimentoneros han sumado 23 puntos en 10 partidos, el Antoniano tiene uno menos en virtud a sus siete triunfos y un empate, ademá de las derrotas contra los dos equipos de la provincia jiennense, el Real Jaén y el Linares Deportivo. Los de Lolo Rosano fueron los primeros en derrotar al por entonces líder Extremadura. Atlético Malagueño, Melilla y Puente Genil también cayeron en el Municipal, así como los tres últimos equipos que han pasado por allí: Lorca Deportiva, Deportiva Minera y UCAM Murcia.

Además, el Antoniano es el equipo que más goles hace como local: 19, con una media de casi dos tantos por partido.Le hizo tres al Melilla y al Lorca y cuatro al Puente Genil en la mayor goleada de la temporada y sólo se quedó sin marcar en el primer partido de liga frente a La Unión Atlético en el que ha sido además el único empate cosechado en su estadio.

Enfrente estará un Xerez CD que es el tercer mejor equipo de la categoría a domicilio: 15 puntos en 10 jornadas, sólo superado por el Recreativo, también con 15 puntos pero logrados en nueve fechas; y el Aguilas, con 16 unidades igualmente en 10 citas. Tras caer consecutivamente en Murcia y Almendralejo, los de Diego Galiano recuperaron la senda de la victoria remontando en Almería 'in extremis' con dos tantos en el tiempo de descuento de Jaime López y Nané.