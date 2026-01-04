El Xerez CD se impuso en el derbi al Xerez DFC, su primera victoria como local en este tipo de partidos, gracias a un perfecto testarazo de Adri Rodríguez tras una falta botada por Zelu. El gol llegaba a los 12 minutos e iniciaba una serie de ocasiones para los locales: Charaf tuvo un minuto después otra clarísima y Chacartegui enviaba al larguero un pase de Mati Castillo. En la segunda mitad, las fuerzas se nivelaron, el XCD cedió terreno y buscó la contra ante un XDFC que tuvo el balón, pero anduvo escaso de profundidad. Con todo, el empate pudo llegar en el tramo final, pero Emaná, con todo a favor, falló.