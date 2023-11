Juan Luis Gil: "Cambio una victoria el domingo por ascender directo"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, afronta el derbi contra el Xerez DFC con ganas, aunque no se fía de la mala clasificación de los de David Sánchez porque "tienen un buen equipo y están jugando bien". De la derrota en Bollullos señala que hay que pasar página y que "un golpe a tiempo puede servir para corregir errores". Le sorprendió el cambio en la portería, "aunque Isma Gil también es un porterazo" y afirma que cambia la victoria de este domingo por el ascenso directo.

-¿Qué valoración hace de la primera derrota de la temporada y de los primeros goles encajados?

-Tranquilidad, todos sabíamos que la primera derrota llegaría, incluso el primer gol en contra tenía que llegar, lo que pasa es que de no haber recibido goles a ponerte 3-0 en contra es un jarro de agua fría, pero por mirar la parte positiva, todos sabíamos que si hacíamos un gol el equipo se iba a meter en el partido y así pasó porque nunca arrojó la toalla; si el partido dura cinco minutos más empatamos. El Bollullos trabajó muy bien el partido, supo hacer su juego y fue merecedor de la victoria.

-¿Qué le parece que Checa se haya autoinculpado?

-Checa hace las cosas pensando lo mejor para el equipo y el que acierta o se equivoca es él, igual que el director deportivo es el que acierta o se equivoca firmando al entrenador y a los jugadores y la directiva la que acierta o se equivoca cuando trae al director deportivo. Cada uno tiene su función. Confianza y a seguir trabajando. Me parece bien que cuando las cosas no salen bien una persona diga aquí estoy yo y lo mismo que estoy cuando las cosas salen bien también estoy cuando salen mal.

-¿Cree que esta derrota puede hasta venirle bien al equipo después de tanto hablar de la imbatibilidad?

-Como se suele decir, un golpe a tiempo siempre puede venir bien y te puede servir para corregir errores. Creo que incluso lo de la portería a cero era ya una motivación para los equipos rivales, todos tenían ese ansia de meternos un gol. Por un lado estamos jodidos, pero por otro lado nos hemos quitado un peso de encima.

-Entonces, ¿no cree que pueda generar dudas?

-No, nos va a servir para corregir errores, para ganar al Xerez el rival tiene que tener su mejor día y en este caso el Bollullos lo tuvo. Está siendo la sorpresa, tiene bandas muy habilidosas y es un equipo llamado a estar arriba.

-Hace tres temporadas, a Poveda le costó el puesto la primera derrota.

-Checa está haciendo un trabajo encomiable y estamos superorgullosos, salgan mejor o peor las cosas siempre salimos a ganar, confianza plena. No es un caso Poveda, todos veíamos que el equipo no jugaba a nada y ganábamos los partidos por los jugadores y porque la que teníamos la metíamos. En este caso, el equipo juega bien y defensivamente es una burrada.

-Se perdió una gran ocasión para meterle 5 puntos al segundo.

-O incluso un empate y mantener la distancia una semana más, pero esto es fútbol y yo siempre digo que las cosas pasan por algo, si ha llegado ahora es por algo, ahora hay que seguir trabajando, pero vamos a perder más partidos y tenemos que estar todos unidos; si perdemos, que tengamos un colchón de puntos y no afecte tanto en la clasificación, firmo ahora perder un partido de cada nueve.

-¿Qué le está pareciendo este inicio de Liga? Está la categoría cortita.

-Esperaba un poco más, cierto que al Ciudad de Lucena lo esperaba así, yo sabía que iba a ser el rival a batir aunque fuese el Puente Genil el que nos eliminase de la Copa RFAF. Cuando vino aquí, lo vi mucho más fuerte. Hay equipos que no están funcionando como el Utrera o el Gerena o incluso el Xerez DFC, que está llamado mínimo a estar en el play-off, aunque esto sólo acaba de empezar. Nos favorece que hayan empezado a medio gas y que nosotros lo hayamos hecho más fuerte.

-Semana de derbi. ¿Hablará con la plantilla?

-No quiero darle tampoco una importancia brutal a este partido, pero seguramente me pase por un entrenamiento y comente un poquito la importancia que tiene para los aficionados, queramos o no, la tiene por lo que pasó aquí en Jerez y muchos jugadores a lo mejor no saben la historia. Es un partido en el que hay que dejarlo todo.

-¿Son algo más de tres puntos?

-Son tres puntos, pero por nuestros aficionados, después de toda la lucha que llevan estos años atrás, de tantas trabas, de tan mal como lo hemos pasado, creo que deberíamos de ganar este partido por ellos.

-Las estadísticas son favorables al Xerez DFC.

-Por supuesto que hay una espinita, pero yo cambio ahora mismo la victoria del domingo por ascender de forma directa.

-Es, sin embargo, la primera vez que se afronta un derbi con una ventaja tan amplia. Son 11 puntos.

-Es una gran ventaja, pero eso lo dirá luego el terreno de juego. Yo he visto al Xerez FC esta temporada y no tiene mal equipo, lo que le falta es esa chispa y gol arriba, pero no juegan mal y crean muchas ocasiones. Creo que tienen equipo para estar más arriba, la diferencia no es tanta.

-¿Qué mensaje la gustaría lanzar?

-Todos sabemos lo que ocurrió en nuestra ciudad y creo que muchos xerecistas están volviendo al Xerez Club Deportivo, se han dado cuenta de que el club no va a desaparecer nunca y estamos muchos mejor que años atrás. A mí me gustaría y pediría a todos los aficionados que sea el partido del respeto, sé que sería una locura, pero me gustaría que al salir los dos equipos las dos aficiones cantasen el himno del Xerez CD, sería algo muy grande porque hay familias enteras que están divididas por cuenta del fútbol y creo que sería un gesto muy grande, sé que es muy difícil, y que luego cada uno animase a su equipo.