Armengol: "Queremos jugar el play-off y ascender"

Armengol le dio al Xerez CD la victoria contra la Deportiva Minera gracias a un tanto en el minuto 90 que desnivelaba la balanza después de un partido de auténtica locura en el que el Deportivo tuvo que ponerse tres veces por delante para sumar los puntos que le colocan a uno de la quinta plaza (y por consiguiente en play-off de ascenso) que vuelve a ocupar el Atlético Antoniano tras derrotar al UCAM Murcia y superar al Estepona, que empató en casa de La Unión, descabalgado del ascenso directo que ahora es para el Juventud Torremolinos. El Deportivo está a un punto del Antoniano -con el que tiene el averaje particular perdido- a dos del Almería B y a cuatro del UCAM Murcia cuando restan cinco jornadas para acabar la temporada regular.

El delantero guineano conseguía su segundo gol de la temporada. El primero fue ante el Villanovense en la primera vuelta y también se tradujo en tres puntos para los azulinos. El atacante es consciente de que tiene que aportar más tantos, trabaja para ello y confía en que en los cinco partidos que restan pueda tener más fortuna de cara al gol porque sabe que tiene condiciones para eso y que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

Armengol acudía a la sala de prensa de Chapín para dejar sus impresiones sobre el encuentro contra la Minera: "Ha sido un equipo que ha competido muy bien, aunque creo que podríamos haber rematado el partido en la primera parte. Hemos dejado al rival vivo, hemos malgastado muchas oportunidades, nos han empatado, nos hemos vuelto a poner por delante, nos vuelven a empatar y con el gol que he podido marcar pues muy contento, tres puntos, más cerca del play-off y a pensar en el siguiente partido. Nos enfrentábamos a un buen equipo, con buenos jugadores y mucha calidad en el uno contra uno. Nos podían hacer daño en cualquier momento".

El punta no fue titular y salió tras el descanso sustituyendo a Diego Domínguez con el partido 1-0 para los azulinos. Checa le pidió "que fuera a los espacios, que apretase a los defensas, lo que nos pide a todos los jugadores, que no demos un balón por perdido". Una característica del juego del Deportivo que este domingo dio sus frutos porque "el gol de Nané llega de una salida de ellos en la que apretamos bastante bien, también en la primera parte recuperamos muchos balones cerca del área, pero no pudimos culminar en gol".

"Me siento muy querido y mira que no soy un jugador que haya marcado muchos goles, estoy muy feliz"

Armengol se siente querido por la afición, que premia su trabajo y tesón pese a que esta temporada no está viendo puerta con asiduidad. "Es una parte bonita del fútbol, me siento muy querido y lo agradezco por ello y mira que no soy un jugador que haya marcado muchos goles, estoy muy feliz. Por eso le he mandado un beso a la afición para agradecer todo el apoyo y el cariño que me brinda".

Lleva dos goles que han supuesto 6 puntos (Villanovense y Deportiva Minera), pero es consciente de que un delantero vive del gol y quiere más. Reconoce que a veces se calienta la cabeza pensando "¿cómo puedo llevar sólo dos goles? Sé que no puedo meter un gol, es imposible, porque tengo capacidad para hacer más y mi equipo me apoya mucho, tenemos equipo para poder hacer más goles mis compañeros y yo y la verdad es que no podía acabar la temporada con un gol... ni con dos, no me conformo con dos".

El Deportivo es séptimo a un punto del Antoniano, quinto, y a dos del cuarto, el Almería B. Incluso el UCAM Murcia,a a cuatro, es alcanzable teniendo en cuenta los enfrentsamientos directos en las últimas cinco jornadas. Armengol echa cuentas pero tampoco demasiado: "Partido a partido, pero obviamente tenemos en cuenta que quedan cinco jornadas y son cinco finales, pero no pensamos tanto en el futuro, aunque está clarísimo que queremos jugar play-off y ascender, pero hay que ir partido a partido, el de la Deportiva Minera ya ha pasado, se ha ganado y más cerca del play-off. Está difícil, todos están apretando, los de atrás también y se está poniendo bonita la cosa".

"Nos metemos caña entre nosotros, hay partidos fuera que deberíamos haber ganado, tenemos menos puntos de los que merecemos"

El Xerez CD estuvo cuatro meses sin perder fuera de casa, era el mejor visitante de la categoría, pero las dos últimas salidas han sido derrotas en Orihuela y Águilas y a eso hay que darle la vuelta para estar entre los elegidos: "Hay partidos que tenemos malos y no sé qué nos pasa, entre nosotros nos metemos caña porque no puede ser que empatemos o perdamos en algunos campos en los que pienso que deberíamos de haber ganado, creo que llevamos menos puntos de los que deberíamos llevar. Nos falta ese plus que tenemos que dar todos y hay que darlo ahora".