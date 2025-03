Checa: "Estos jugadores nos están haciendo soñar en grande"

José Carlos 'Checa', técnico del Xerez CD, se mostraba contento por la victoria de su equipo ante la Deportiva Minera, aunque señalaba que habían sufrido por no saber matar el partido antes: "Si cuento las ocasiones de este partido y el de la primera vuelta son veinte o quince claras claras". Checa añadía que "este grupo de jugadores nos está haciendo soñar en grande" para jugar el play-off y que el triunfo era casi vital después de los resultados que se habían dado.

Pregunta.Qué locura de final de partido y qué victoria.

Respuesta.Esto es lo bonito del fútbol. El partido lo hemos debido de matar antes del descanso porque hemos tenido ocasiones para irnos 3-0 o 4-0 al descanso, una de las mejores primeras partes del equipo, pero es cierto que no hemos sido capaces de materializarlas y no le hemos dado importancia a todo lo bueno que hemos hecho. Al final, ante un buen equipo como la Minera con muy buenos jugadores en cualquier jugada te pueden compicar y así ha sido, ha habido una falta al borde del área y nos han empatado y en un saque de banda y unc entro al área nos han igualado otra vez. El equipo ha querido más y es para estar no orgulloso sino lo siguiente, porque es un grupo de jugadores increíble y nos están haciendo soñar en grande, pero hay que saber matar los partidos, no le podemos dar vida al contrario.

P.¿Se queda con la capacidad de reacción del equipo después de que le hayan empatado en dos ocasiones?

R.Así es, eso es lo bueno, pero no tenemos que esperar a eso, hemos hecho cosas suficientes para intentar que el partido se hubiera acabado antes. Nos tenemos que centrar en finalizar porque si nos ponemos a mirar entre las ocasiones del partido de la primera vuelta y este no sé si serán quince ocasiones claras claras. Hay que seguir viviendo el día a día, esforzándose y mejorando. Nos queda mucho, pero lo que nos queda lo podemos afrontar de la mejor manera posible.

P.¿Cuando ha visto los tres balones al larguero ha pensado 'hoy no es el día'?

R.No, pensé que si nos hacían el 2-2 íbamos a meter el 3-2 y si nos llegan incluso a hacer el 3-3 creo que metíamos el 4-3. ¿Por qué? Creo que el partido merecía un ganador y el fútbol también es justo y hoy ha sido muy justo con nosotros, quizá las ocasiones menos claras las hemos conseguido meter.

P.La jornada se había puesto que o se ganaba o el equipo podía quedarse algo descolgado.

R.Nos tenemos que centrar en nosotros, intentando sumar puntos y de tres en tres. El objetivo es llegar con vida hasta el final y este equipo sueña con el play-off y trabajamos para eso. El único objetivo que tenemos es jugarlo sí o sí y tenemos que ir a por él. Si hubiéramos perdido nos habríamos quedado más alejados, pero hubiera habido vida para afrontar los últimos partidos que quedan. Ahora vamos a La Línea con la máxima ilusión posible y sabiendo que dependemos de nosotros mismos y eso es muy importante. Ante tantos equipos fuertes que hay en esta categoría y que estemos peleando con ellos es para sentirse orgullosos de estos jugadores.

P.Nos gusta hacer muchas cuentas, pero resulta que el Don Benito le gana al San Fernando, la Balona pierde...

R.Hay que respetar a los rivales que tenemos enfrente. Nosotros somos muy exigentes con nuestro equipo, pero parece que no valoramos al contrario. Muchas veces hemos estado mal, pero otras veces el contrario ha estado mejor y hay que valorarlo y ver que este equipo quiere, vamos a por más y así será en todos los partidos que quedan.

P....

R.Hay que valorar al otro equipo. Tuvimos ocasiones, no muchas, pero alguna para haber empatado y se decidió en dos acciones a balón parado, ellos metieron la suya y nosotros no. Fuimos ambiciosos, pero el Águilas lo hizo bien. Y hoy había un equipo enfrente que tenía calidad y sabíamos que si le dejábamos el balón íbamos a sufrir y si éramos capaces de defender lejos de nuestra área teníamos muchas cosas ganadas. Han tenido dos cerca del área y otra en la que Santos ha metido la mano. Han sido las únicas ocasiones de un equipo que tiene un gran potencial y que nos ha generado poquísimo, aunque les ha valido para hacernos dos goles.

P.La grada ha sufrido, pero ha merecido la pena.

R.Sí, me quito el sombrero una vez más. Nos ha llevado en volandas y tenemos que darles más. Les pido que no cambien, que sean ellos y que sigan animando a su equipo, que sigan viniendo y a jugar los partidos. El último gol de Armengol lo ha empujado toda la grada. Nos tenemos que sentir orgullosos de la afición que tenemos, pero también esta afición se tiene que sentir orgullosa de estos jugadores porque lo van a dar todo por este escudo.

P.Quedan cinco jornadas. ¿Dónde cree que puede estar la clave para acceder al play-off habiendo tantos equipos aspirantes?

R.Hay un grupo de equipos que están peleando y están hechos para eso y nosotros vamos a pelear con ellos. Somos un equipo muy ambicioso, una afición ambiciosa que te pide cada partido ir a ganar. Y no miramos el partido a partido sino el día a día. Vamos a intentar vivir esto día a día porque si pensamos más allá estamos equivocados.