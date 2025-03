El Deportivo, preso del 'quiero y no puedo' (0-0)

No pudo ser. El Xerez CD no ha podido pasar del empate a cero ante el Almería B en un partido muy disputado, en el que hubo un equipo que quiso ganar, el Deportivo, y fue preso del 'quiero y no puedo' y un rival disciplinado que se conformó con no perder. Los azulinos fueron superiores a su rival en la primera parte, pero la pelota no quiso entrar y en el segundo pagó el gran derroche realizado en el segundo acto, bajó algo sus prestaciones en ataque y tuvo que estar más pendientes de las contras rivales. El punto saca al cuadro xerecista de la zona de play-off con 39 puntos, los mismos que el Linares. Ambos equipos tienen la misma diferencia general de goles, pero los jiennenses han marcado 28 por los 22 de los xerecistas.

El Xerez CD continúa atascado en casa y encadena tres partidos sin vencer. En esta oportunidad, no le faltó actitud ni ganas ni intención, pero sigue adoleciendo de gol. Las últimas decisiones arriba no fueron acertadas...

Mismo once

Checa no suele repetir alineaciones y frente al filial apostó por el mismo once que se impuso al Cádiz Mirandilla en El Rosal por 0-2 en un partido muy completo la pasada jornada y también se decantó por línea de tres, igual que su rival, que finalmente contó con Bruno Iribarne, tercer cancerbero de la primera plantilla, para defender la portería y con Joan Gázquez, convocados por Rubi para el derbi que el primer equipo empató el sábado a dos ante el Málaga en el Power Horse Stadium. Isma Gil ocupó la portería, con Adolfo, Josete y Geovanni en el centro de la zaga, Ricky Castro por la derecha, Adri y Charaf en el centro para contener y crear, Taufek por la izaquierda y como referentes en ataque, Nané, Iago y Armengol.

Nané prueba a Bruno

Los dos últimos encuentros en casa del Deportivo no habían respondido a las expectativas y se habían saldado con dos derrotas -La Unión y Antoniano- y los azulinos salieron con ganas de romper las estadísticas frente a un conjunto rojiblanco que intentaba capear el temporal -y nunca mejor dicho por el fuerte aguacero que caía- y salir a la contra. El Deportivo forzó un par de saques de esquina, Ricky la tuvo, aunque el colegiado invalidó la acción por fuera de juego, y en el siete, primer aviso serio. Nané, aprovechando el piso mojado, enganchó un trallazo desde la frontal del área que cogió fuerza y repelió seguro Buno Iribarne de puños. Adri, alma de la medular azulina en la contención, salió dolorido tras rematar un córner de cabeza y saltaron las alarmas superados los diez minutos. Reina salió a calentar, pero el pivote xerecista se recuperó y pudo continuar sin aparentes problemas.

Ricky fue de los xerecistas destacados en defensa y ataque. / Vanesa Lobo

Tímidos acercamientos

El Xerez CD llevaba la iniciativa y se desgastaba, ganaba duelos y segundas jugadas y buscaba atrincherar a su rival. A los veinte minutos, la grada protestó con fuerza una caía de Armengol en el pico del área, pero ya dentro, que e el árbitro tuvo que ver clara qe no era punible porque se fue directo a por el atacante, aún en el suelo, para explicarle con claros gestos que no había nada (22').

Taufek también lo intentaba con desparpajo, pero un buen centro desde el segundo palo no encontró rematador y se paseó por todo el área. El césped estaba rápido e invitaba a rasear el balón, pero ni unos ni otros conseguían jugar por abajo. El crono volaba y no pasaban cosas interesantes las áreas, pero la grada apretaba y no paraba de animar a su equipo. Charaf sacó a chistera y Iago Díaz puso a prueba al portero en un lanzamiento de falta directa lateral que acabó en córner (39') y el Deportivo completó la recta final del primer acto y los dos minutos de descuento con el balón, pero sin las ideas claras a la hora de resolver contra un adversario ordenado, pero que renunció totalmente al ataque...

Isma salva los muebles

Tras la buena primera parte azulina, Checa no realizó cambios, pero Lasarte sí que dejó en la caseta al centrocampista Svdersky para dar entrada al delantero Yago Paredes y mover piezas en su esquema. Sus intenciones quedaban claras, pero a su equipo le seguía costando, aunque en el minuto 52 tuvo la más clara del partido. En su primer tiro a puerta del encuentro, Isma Gil, tiró de reflejos y realizó un paradón abajo tras un lanzamiento de Marsu.

El Deportivo seguía agarrado al partido, pero perdía fuerzas y a la hora de juego llegó el primer cambio. Armengol dejó su puesto a Satisteban. El filial había despertado y merodeaba el área azulina como no lo había hecho en el primer acto. El partido se rompía y los visitantes ganaban protagonismo. Santisteban la tuvo en el 63', pero se le fue largo el control cuando se disponía a encarar solo a Bruno. Y en el 67', Bruno sacó de puños un centro cerrado de Ricky , que fue de los destacados en ataque y defensa, antes de que lo rematara Santisteban. Iago dejó su puesto a Reina y el Deportivo pasó a jugar con dos puntas.

Los dos equipos echaron el resto. El Almería B ahora sí apretaba a fondo el acelerador y en cada acción de ataque generaba peligro ante un Deportivo al que le costaba. En el 77', Nané otra vez obligó a Bruno a lucirse y mandar su lanzamiento a córner, que bota Charaf y remata fuera de cabeza Adri.

Checa, con Juan Pedro en el banquillo y siguiendo el partido desde una cabina por su sanción, quemaba sus naves y apostaba por Joel y Paco Torres en lugar de Nané y Geovanni para buscar un gol que se resistía. Los rojiblancos no daban muestras de desfallecer y tenían muy claro que era mejor sumar un punto que perder. Reina, en el 88', agarró un trallazo que se marchó por encima del larguero mientras la grada protestaba que sólo se añadirían cuatro minutos.