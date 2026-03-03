El Xerez CD declara 'medio día del club' el partido ante el Recreativo

El Xerez CD ha anunciado que el encuentro que el próximo domingo le medirá al Recreativo de Huelva será declarado como 'medio día del club'. De esta forma, los abonados de la entidad tendrán que pasar por taquilla. En principio, los precios para las localidades para los abonados serán de 10 euros en Tribuna, 8 euros Preferencia, 6 euros Fondo Sur, y 5 euros los niños.

Las entradas se podrán adquirir en la sede del club desde este martes 3 de marzo hasta el próximo sábado. De martes a viernes, el horario será de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 mientras que en la jornada del sábado el horario de apertura será de 10.30 a 13.30 horas.

Cartel anunciador del partido.

Asimismo, el club informa que las localidades para socios sólo se podrán adquirir a este precio en la sede del club durante la semana, de tal forma que los aficionados que no lo hagan (sean socios o no) deberán pagar a precio de no socio en la taquillas del estadio una hora antes del encuentro.

Además, el club mantiene en funcionamiento la adquisición de entradas vía online, a través de la plataforma 'compralaentrada'.

Hay que recordar que el club ya designó como medio día del club el encuentro correspondiente a la 13ª jornada ante el Real Jaén en el estadio Chapín.