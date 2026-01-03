Adri decide el derbi para un XCD que acaba la primera vuelta en play-off de ascenso (1-0)

El Xerez CD se ha llevado el derbi ante el Xerez DFC con casi 14.000 personas en Chapín. Un gol de Adri Rodríguez a los 12 minutos en una falta botada por Zelu le ha dado los tres puntos al equipo de Diego Galiano, segundo derbi en toda la historia en el que se imponen y el primero como local. El XCD fue superior al XDFC en una primera parte en la que mereció irse con algún gol más en el marcador, mientras que la segunda mitad fue para el cuadro de Diego Caro, aunque con una única ocasión, eso sí clarísima a poco del final. Con este triunfo, el XCD acaba la primera vuelta con 30 puntos y en play-off de ascenso mientras que el XDFC y Diego Caro ven cortada su racha de ocho partidos consecutivos sin perder.

Onces iniciales

Diego Galiano apostó por varios cambios en el equipo con respecto al del último partido de 2025 en Almendralejo. El técnico optó por Josete en el centro de la defensa en lugar de Guille Campos, mantuvo en el lateral derecho a Javi Rodríguez, cambió de banda a Mati Castillo para situar a Ricky en el flanco zurdo y arriba no jugaron ni Nané ni Moussa, siendo la punta de lanza para Zelu, tal y vomo acabó el equipo jugando ante el Extremadura.

En el Xerez DFC, Diego Caro mantenía en el equipo inicial a Marcelo, apostaba por Beny en la banda izquierda y no tocaba la línea de tres centrales formada por Udom, Morante y Carlos Daniel. En la medular, Curro Rivelott repetía como ante el Lorca dejando en el banquillo a Rafa Parejo, teniendo como acompañante a Yago Gandoy, mientras que el ataque lo formaron el tridente habitual: Ilias, Ekiza y Dieste.

El derbi comenzó con un Xerez CD intentando llegar por la vía rápida a la meta de Bloch y un Xerez DFC con más control y pausa cuando tenía el balón en sus pies. Con todo, la primera ocasión y disparo a puerta llegaba a los 8 minutos y fue en una jugada a balón parado. Ilias provocó una falta, algo lejana, que lanzaba Julen Ekiza. El esférico buscaba la escuadra derecha, pero hasta ahí voló De la Calzada para evitar el 0-1 y el posterior disparo de Marvelo se marchaba alto. La respuesta no se hizo esperar y una internada de Mati la tenía que taponar Carlos Daniel a saque de esquina, aunque el asistente de Tribuna indicó puerta para ganarse la primera bronca de la afición local.

1-0 Adri Rodríguez (12')

Una falta de Yago Gandoy que además le costó la tarjeta amarilla se convirtió en el preludio del primer gol del encuentro. Zelu puso el balón algo pasado en el corazón del área y por allí apareció Adri Rodríguez para cambiar la trayectoria al otro palo, el izquierdo de Bloch, con un cabezazo que establecía el 1-0 y hacía estallar la grada local, que celebró el gol por todo lo alto. Segundo gol del XCD de estrategia esta temporada tras el empate de Moi en Puente Genil en la primera jornada. Era el minuto 12 y uno más tarde estuvo a punto de caer el segundo en una internada de Ricky cuyo centro remataba algo forzado Charaf, que estaba absolutamente solo, mandando fuera.

Ilias, muy vigilado, estuvo irreconocible. / Miguel Ángel González

El gol afectó y de qué manera al Xerez DFC, incapaz en los minutos siguientes de aguantar el chaparrón de un Xerez CD que olió sangre. Bloch tenía que emplearse a fondo para despejar un intencionado centro de Charaf y luego atrapaba un disparo del palaciego, con intención y colocado pero flojo. Los de Diego Caro no encontraban a sus jugadores determinantes en este periodo de partido y a la contra el Deportivo lanzaba ataques peligrosos, con Mati Castillo como estilete en la banda derecha.

Chacartegui, al larguero

Los de Galiano rondaron de nuevo el gol en una contra montada por Javi Rodríguez. El lateral arcense cedió a Mati Castillo y este le devolvía el balón, taponando Udom el disparo y enviando a córner. Zelu lo botaba, Adri remataba en el primer palo y en el segundo Charaf intentaba superar a Bloch, que emergió para salvar a los suyos.

Perdonó el XCD el segundo en otra acción de Mati Castillo por la banda derecha. Dejó pasar entre las piernas el balón superando a Carlos Daniel, se adentró en el área, dio un pase horizontal y llegando desde atrás Chacartegui se llenaba de balón rematando al larguero. El rechace le caía a Adri, cuyo lanzamiento atrapaba Bloch.

Mati Castillo fue una pesadilla para Carlos Daniel en la primera mitad. / Miguel Ángel González

Respondió el Xerez DFC con una jugada personal de Curro Rivelott que acabó en un disparo que atrapó sin problemas De la Calzada. El meta tardó más de siete segundos en poner el balón en juego y Aensio Pérez decretaba córner. Este derivó en otro y luego en un tercero al que se adelantó Charaf, decretando el árbitro un golpe franco que se lanzaba sin consecuencias: cuatro opciones tuvo en esos minutos un Xerez DFC que no encontró a su mejor hombre por arriba, Udom.

Poco más de sí dio una primera mitad en la que el Xerez CD fue superior al Xerez DFC. Los locales abrieron el marcador de jugada de estrategia, perdonaron con un lanzamiento al larguero de Chacartegui, mientras que los de Diego Caro tuvieron el control por momentos pero sin imprimir un ritmo que desencajara la ordenada defensa del cuadro de Galiano.

Aprieta el Xerez DFC

Ni Diego Galiano ni Diego Caro movieron sus banquillos de partida en el inicio de la segunda parte. Salió el visitante dando un paso adelante presionando más arriba y llevando el peso, mientras que el técnico guadalcacileño le pedía a sus jugadores que no se hundiran tanto. Y es que los primeros se antojaban claves, el XCD para aguantar y incluso hacer un segundo gol que le diera más tranquilidad y el XDFC meterse de lleno en el derbi si lograba la igualada.

Jugadores del Xerez CD y Xerez DFC vigilándose en un córner. / Miguel Ángel González

El primer ¡uy! de la segunda mitad lo provocaba Ricky con un centro tras marcharse de Marcelo, Javi Rodríguez llegaba al remate, pero entre Bloch y Carlos Daniel salvaban la papeleta. Caro no esperó más y cambiaba a sus laterales entrando Rafa Parejo y Diego Iglesias, con un dibujo con el que comenzaba a acumular hombres de centro del campo hacia delante.

Asensio Pérez cometía un grave error al no dar la ley de la ventaja en una contra local. Mati Castillo se iba a querdar solo ante Bloch con medio campo por delante, pero el colegiado pitaba una falta anterior a Zelu, levantando las protestas de la grada y del banquillo local. La consigna de Galiano parecía clara: esperar y coger en una contra a un Xerez DFC que comenzaba a dejar espacios. Josete estaba providencial leyendo perfectamente un pase al hueco de Diego Iglesias dirigido a Dieste.

Perdona Charaf

El Xerez DFC era dueño del partido en esta segunda mitad y lo traducía de momento con un par de lanzamientos lejanos que se marchaban por encima del larguero. Galiano no lo veía claro y daba entrada a Jaime López y Franco en lugar de Mati Castillo y Ricky. Se asomaba poco por el área de Bloch el Xerez CD aunque a los 68 minutos lo hacía con un tímido disparo de Isma Gutiérrez que atrapaba el meta francés. Tuvo Charaf el segundo tras un centro de Zelu repelido por la defensa visitante, pero se le iba el zurdazo por encima del larguero. Zelu, exhausto en su mejor partido como jugador del Xerez CD, se marchaba para dejar su puesto a Nané a 15 minutos del final y Caro también movía su banquillo para introducir a Sergio García y quitar a Ekiza.

La tiene el Xerez DFC

Entraba el derbi en su recta final con la incertidumbre del marcador. El técnico del XDFC quemaba sus naves con Emaná y Viñuela al campo y Rivelott y un desaparecido Ilias al banquillo, mientras que en la banda del XCD seguían calentando cinco jugadores. Tuvo el empate el Xerez DFC en una contra rapidísima a cinco minutos del final, pero el balón de Viñuela lo remataba mal Emaná y luego no llegaba tampoco Diego Iglesias, saliendo el esférico junto al palo derecho de Ángel de la Calzada.

Los últimos minutos fueron con un Xerez DFC volcado pero sin ideas arriba y un Xerez CD buscando la sentencia a la contra. Al final, triunfo para los de Diego Galiano, el primero como local en la historia de los derbi y tres puntos para acabar la primera vuelta con 30 y en play-off de ascenso. Los de Caro, por su lado, se quedan con 22 y a la espera del resto de la jornada para conocer en qué posición acaba este primer tramo de temporada.