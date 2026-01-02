Xerez CD-Xerez DFC: un derbi para abrir el año 2026 y cerrar la primera vuelta

Xerez CD y Xerez DFC cierran la primera vuelta de la temporada enfrentándose a partir de las siete de la tarde en el Municipal de Chapín, cuyo césped no presentará su mejor cara en una tarde que además se prevé lluviosa, aunque esto no será obstáculo para que el estadio registre una gran entrada de aficionados. Será el enfrentamiento 12+1 entre los dos principales clubes de la ciudad, y eso que algunos poco menos que juraron que nunca se daría este encuentro.

El equipo de Diego Galiano llega al derbi (según la RAE: partido de máxima rivalidad entre equipos de una misma localidad) mejor clasificado que el de Diego Caro, aunque los dos tienen argumentos suficientes para llevarse el gato al agua. Los que esta vez ejercen como locales están en puestos de play-off de ascenso ocupando la cuarta plaza con 27 puntos, a uno de UCAM Murcia y La Unión y a cinco del líder Águilas. En el último partido de 2025, los xerecistas caían 1-0 frente al Extremadura.

Los visitantes aparecen con una racha de ocho encuentros consecutivos sin perder coincidiendo con la llegada del técnico cordobés al banquillo tras la destitución de Antonio Fernández Rivadulla, ocupando la undécima posición con 22 unidades en un pelotón de cuatro equipos que cierra el Puente Genil, en play-out. En el encuentro que cerraba el año, los azulinos no pasaron del empate a cero ante el Lorca Deportiva en el primer partido en el que se quedaban sin anotar esta temporada.

Igualado en el campo, desigual en la estadística

El Xerez CD se está mostrando fuerte en Chapín, donde ha ganado cinco de los siete partidos que ha disputado. Los azulinos vencieron por 2-0 al Atlético Antoniano y posteriormente y siempre por la mínima (1-0) a Almería B, Deportiva Minera, Real Jaén y Atlético Malagueño. Pero también se han dejado seis puntos en las derrotas frente al Estepona y el Lorca Deportiva, curiosamente en los dos únicos encuentros en los que ha encajado gol.

Ilias Charid, el jugador diferencial en el Xerez DFC. / Manuel Aranda

El Xerez DFC ha ido de menos a más durante la primera vuelta, ha marcado en todos sus desplazamientos y los dos últimos los ha sacado adelante con las victorias en Estepona (0-2) y Linares (1-2). Fuera de casa perdió contra el UCAM Murcia, Real Jaén y Extremadura y también puntuó ante La Unión y en el Álvarez Claro de Melilla.

El Deportivo nunca le ganado como local a un Xerez DFC ‘favorito’ por las estadísticas

Se suele decir que en un derbi no hay favoritos, pero al hablar de los enfrentamientos entre Xerez CD y Xerez DFC la estadística es muy favorable para este último, que sólo ha perdido uno de sus doce duelos y fue actuando como local en la temporada 20/21 que acabó con el ascenso de los de Pérez Herrera a Segunda RFEF. De este modo, como local, el Xerez CD nunca le ha ganado al Xerez DFC en sus seis encuentros precedentes, un reto más para los de Diego Galiano.

Ambos equipos con todos disponibles

Los pequeños detalles a los que siempre se agarran los entrenadores decidirán un choque que, por sus connotaciones especiales, se presenta igualado. Ambos equipos tienen argumentos en ataque para sumar de tres. Los locales tienen en estado de gracia a Mati Castillo, el máximo goleador de los azulinos y determinante en cualquiera de las bandas. Un centro del campo sólido con Adri Rodríguez donde la creatividad queda en los pies de Isma Gutiérrez y Charaf completan junto a Nané la escenificación ofensiva, mientras que el otro flanco debe ser para Zelu. Atrás, Galiano podría apostar por Josete en lugar de Guille Campos y Ricky gana enteros para ser titular en lugar de Javi Rodríguez. El técnico sólo tiene que lamentar la baja de Leo Vázquez, que de cualquier forma no ha tenido apenas protagonismo en la primera vuelta.

En el Xerez DFC, la chispa arriba la ponen Ilias Charid y Julen Ekiza, Christian Dieste -máximo artillero con seis dianas- no tiene reemplazo arriba y en la medular Rafa Parejo y Gandoy deben ser de la partida. Diego Caro ha venido alternando un sistema de tres centrales y dos carrileros con el clásico 4-4-2. En Linares salió con cuatro atrás, pero tuvo que rectificar sobre la marcha y parece probable que seguirá apostando por el esquema que mejor le funciona: Udom, Carlos Daniel y David Morante en el centro de la zaga y Sergio García en el costado izquierdo, quedando en el aire el derecho con Marcelo y Juanjo como aspirantes. Caro ha recuperado a tiempo a Diego Iglesias y no tiene bajas.