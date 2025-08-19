El Xerez CD funde su piel con los que no están, el vino, el pueblo gitano y el flamenco

Xerecismo por los cuatro costados en el Alcázar. Historia, arte, luz, sonido y color se dieron la mano en el emblemático monumento jerezano que abarrotaron cientos de seguidores del Xerez CD con la emoción a flor de piel y muchas ganas de conocer a su nuevo cuerpo técnico, a los jugadores que defenderán su escudo este curso 25/26 y el diseño de las equipaciones. El acto, conducido por el periodista Carlos López, fue ameno y fluido y en él participaron dirigentes, patrocinadores y artistas.

La velada comenzó con la actuación del cantaor jerezano Jesús Méndez, que puso voz y sentimiento al arranque de un evento en el que el club volvió a reivindicar la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 y el club aprovechó el encuentro para dar la bienvenida a su nuevo patrocinador principal, Grupo Logístico Torralva, que vuelve a acompañar al Xerez CD en su camino hacia nuevas metas. Jesús Torralva recordó su xerecismo y aseguró sentirse “orgullo por unirme otra vez a este proyecto y a esta familia".

Primera equipación: un recuerdo al cielo

Tras el patrocinador, llegó la presentación del cuerpo técnico al completo y luego, el plato fuerte de la noche, las equipaciones. La primera, la última en presentarse, incluye los tradicionales colores azul y blanco, el diseño incorpora tonos celestes que rinden homenaje al cielo, como recuerdo emocionado a esos xerecistas que ya no están físicamente, pero que siguen alentando desde lo más alto a su club. Hicieron de modelos Ismael, Selu, Josete, Adri Rodríguez, Chacartegui, Mancheño. Franco estaba previsto que también apareciera, pero no lo pudo hacer al estar enfermo. Los aficionados no pararon de animar a los jugadores cantando el himno y con su gripo de guerra.

La segunda camiseta, lunares con arte

La segunda equipación es muy original, blanca con lunares grises y supone un homenaje al pueblo gitano y al arte de Jerez, con un diseño de lunares que simbolizan el compás, la fuerza y la alegría que caracteriza a la ciudad. Javi Rodríguez, Leo Vázquez, Jaime López, Mati Castillo, Charaf y Nané la lucieron por primera vez y estuvieron muy presentes en el homenaje exjugadores como Paco Suárez y Dieguito.

La tercera, para el vino

La tercera equipación, burdeos y blanca, es un tributo a los viñedos y al vino de Jerez, a las raíces de la tierra y al esfuerzo de todos los que han hecho posible que esta tradición se mantenga durante siglos. Moussa Sissokho, Guille Campos, Manu de la Lama, Jaime Fuentes, Moisés, Ricky fueron los elegidos para portarla. Justo antes, De la Calzada y Santos también exhibieron las equipaciones de los porteros.

La presentación de cada una de las camisetas estuvo acompañada por actuaciones culturales y artísticas que reflejan la identidad de la ciudad y el sentimiento xerecista y, entre ellas, la participación del guitarrista Antonio Rey, ganador de dos Grammy Latinos, María Rubiales y el venenciador Jesús Rubiales o Juan de la Morena y Salomé Ramírez.

La ilusión por bandera

El Xerez CD también quiso dar protagonismo a su cantera y al equipo Xerez CD Genuine, reforzando el compromiso del club con la inclusión, el futuro y los valores que trascienden lo deportivo. Los jugadores y los técnicos encaran la temporada con confianza, aunque saben lo complicada que es la misión que tienen por delante, y han animando a la afición a que les respalde en las buenas y en las malas para vivir una temporada ilusionante, en la que el club ha depositado mucha ilusión y se marca unas altas expectativas.

El mandatario xerecista echó la vista atrás y recordó los malos tiempos pasados invitando a los seguidores a disfrutar de este momento después de la travesía en el desierto superada: "Hace cinco o seis años esto era impensable. Nuestro Xerez CD será lo que los xerecistas quieran", apuntó y dio paso a José Ángel Aparicio, delegado de Deportes, que tampoco quiso perderse el acto.

Aparicio detalló: "Se han dado la mano en este marco incomparable la cultura, el arte y la historia, han estado presentes el vino, el flamenco y el fútbol. Somos unos privilegiados porque hemos visto actuar a su majestad Jesús Méndez, a Antonio Rey, a Salomé, a Juan y a Jesús Rubiales. Es el mejor inicio que podía tener nuestra Fiesta de la Bulería, ha sido espectacular. Espero que la temporada sea tan fructífera como esta noche. Quiero desear suerte al entrenador porque será la del equipo. Siempre, siempre forza Xerez Club Deportivo".

El acto se cerró con un gran fin de fiesta flamenco protagonizado por artistas como Manuel de Cantarote, Juan Pedro Ramos, Migue Guerrero, Javi Peña y Capullo de Jerez, que pusieron el broche de oro con fuegos artificiales a una noche en la que el xerecismo disfrutó con el fútbol, el arte y la historia.