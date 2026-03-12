El Xerez CD, más goleador en las primeras partes

Aunque a nivel goleador, el Xerez CD no está teniendo su temporada más brillante, sí que es cierto que el equipo de Diego Galiano está rentabilizando bien sus tantos. Tan sólo hay que comprobar la tabla de goles de los equipos del grupo IV para darnos cuenta que el Deportivo es el sexto peor equipo en este aspecto, una circunstancia, no obstante, que no le está castigando porque su balance defensivo es de los mejores de la categoría.

Los de Galiano han conseguido en estas 26 jornadas que se llevan disputadas un total de 26 goles a favor, es decir, sale a gol por partido, una cifra no muy extensa si tenemos en cuenta los 39 que acumula el Extremadura, el equipo más goleador de la categoría, UCAM, con 38 o Deportiva Minera, que ha hecho 37. De ellos, el conjunto azulino se ha mostrado especialmente efectivo en los primeros tiempos, pues de estas 26 dianas logradas, 16 se lograron en las primeras mitades, y sólo 10 en las segundas.

Quizás este último detalle es fundamental para entender por qué el Xerez CD no ha cerrado muchos partidos esta temporada, desaprovechando infinidad de ocasiones, especialmente en los segundos tiempos, y que hubieran evitado ese adalid del 1-0 en el que se ha convertido.

En los primeros tiempos, el gol más temprano lo anotó Mati Castillo ante el Almería B en Chapín, un gol que llegó a los 3 minutos de juego; mientras que el más postrero lo anotó Adri Rodríguez en el Nuevo Colombino cuando el cronómetro marcaba el minuto 52 tras otorgar el colegiado siete minutos de descuento. Además del de Mati ante el filial almeriense, en el primer cuarto de hora han llegado el de Ismael, de penalti, ante el Linares en Chapín (minuto 6), el primero de Zequi Díaz ante el Antoniano (minuto 11), el cabezazo de Adri Rodríguez en el derbi de Chapín ante el Xerez DFC (12') o el golazo que se fabricó Charaf ante el Melilla en casa (13').

Por contra, en el segundo cuarto han llegado, el gol de Zequi del pasado domingo ante el Recre (17'), el de Mati Castillo ante el Malagueño en Chapín (22'), los de Moi en Puente Genil de la primera jornada y el de Ismael ante La Unión a domicilio (23') y el gol de Sissokho ante el Linares en Linarejos (26').

Finalmente, en lo que respecta al último cuarto de la primera parte, el Deportivo ha hecho cinco goles. Curiosamente, en este segmento de minutos, Nané ha sido claro protagonista pues estos cinco tantos anotados, el delantero cordobés ha sido capaz de hacer cuatro. Anotó el primero de Nané ante el Yeclano en La Constitución (35'), el gol ante el Jaén en Chapín (36'), el segundo en Yecla de penalti (40') y el que logró en casa ante el Águilas en la jornada 19 (44'). En este mismo minuto han marcado también Zelu en el segundo partido de Liga ante el Antoniano (44') y el citado gol de Adri en el derbi (45+7').

Por contra, en los segundos tiempos, el conjunto de Diego Galiano sólo ha hecho diez goles, y de ellos 4 han llegado ya a partir del minuto 90. En este periodo, Ricky anotó el segundo ante el Antoniano en casa (57') y Mati Castillo hizo lo propio en Yecla ante el conjunto murciano sentenciando el marcador (57'). Charaf anotó el único tanto del partido ante la Minera en Chapín (64'), Jaime López y Chuma marcaron ante Linares en Linarejos y en Chapín, respectivamente, en el minuto 70; y Franco Junior hizo el tanto de la victoria en Huelva en el 85'. A partir del 90 llegaron el gol del empate en Melilla conseguido por Mati Castillo (90'), el empate ante el Almería B a domicilio que anotó Jaime López (91'), el tanto del triunfo en Almería, obra de Nané (93') y el obtenido por Mati Castillo en Lebrija que sólo sirvió para maquillar el resultado (94').

Así las cosas y si dividimos por tramos los goles xerecistas, encontramos que el Deportivo se muestra más efectivo de cara a puerta en el último cuarto del primer tiempo, sin embargo, le ha costado hacer goles en la primera media hora del segundo tiempo.